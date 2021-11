Jadi Pemimpin Inovatif, Bupati Tapanuli Utara Raih Ganjaran

BUPATI Tapanuli Utara Sumatra Utara Nikson Nababan didampingi Sekretaris Daerah Indra Simaremare dan beberapa pimpinan oerangkat daerah meraih Asia Government Award 2021 kategori Inovasi Pemimpin di masa Pandemi bertempat di The Trans Resort Bali, Jumat (29/10)



Penerimaan Asia Government Award 2021 ini diselenggarakan oleh Seven Media Asia yang didukung oleh Asia Global Council. Penghargaan tersebut diberikan kepada para pemimpin daerah terbaik di Indonesia, dengan dasar pencapaian kinerja dan prestasi kepemimpinan dalam melakukan perubahan dan percepatan, serta inovasi baru dalam mewujudkan Indonesia Tangguh.



"Ajang pemilihan Seven Media Asia Government Award 2021 adalah melalui penilaian kualitatif kinerja yang dicapai dan menetapkan standar yang tinggi kepada penerimaan penghargaan terpilih berdasarkan quality performance, responsibility, dan attractiveness, dengan atribut pengukuran layanan inovatif dan berkualitas, tata kelola atau management yang baik, mampu berkembang dengan mengikuti perubahan serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi," ujar Restu Lingga (Panitia pelaksana Seven Media).



Nikson Nababan mengucapkan terima kasih kepada panitia atas penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara walaupun Tapanuli Utara berada di daerah pinggiran bisa dapat dipantau. "Dan kita berharap terus berdoa dan bergotong royong serta bertekad Tapanuli Utara dan Indonesia akan menjadi lebih baik ke depan serta menjadi pelopor untuk Indonesia yang lebih maju dan mandiri," ujarnya.



Menurutnya, banyak hal yag harus dilakukan demikemajuan suatu daerah, sehingga dirinya bersama jajarannya masih terus melakukan terobosan baru demi kemajuan daerah yang dipimpinnya . ( JH/X-15 )