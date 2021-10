Forum Peduli Prestasi Beri Anugerah Tokoh Inspiratif

SEBANYAK 16 orang tokoh dari berbagai profesi menerima penghargaan

dari Forum Peduli Prestasi Bangsa (FPPB) dan Lembaga Masyarakat Peduli

Pariwisata (Lempar).

Penghargaan bertajuk Man & Woman of the Year-Tokoh Inspiratif

Indonesia, itu berlangsung di Cendana Ballroom Gets Hotel Jl.MT.

Haryono, Semarang, Jumat (29/10) malam.

Para penerima penghargaan itu, yakni H Deni Nurdyana Hadimin, Direktur Utama PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar; Haryono, Dirut PT BPR Bank Daerah Karanganyar; Hermawan Wahyu Utomo, Direktur Perumda Air Minum Titra Perwitasari, Purworejo; Yulianto, Direktur Perumdam Sendang Kamulyan Batang dan Trisila, Owner CV Yuasa Food, Wonosobo.

Kemudian, Slamet Riyanto (Pengusaha asal Magelang), Frangky

Nainggolan (Direktur Utama PT LKM Rangkasbitung , Lebak, Banten),

Ika Rahmawati (Presiden Multibeauty, Semarang), Dewi Susilo Budiharjo

(Penggiat Sosial , Semarang), Wagianto Angkasa Wijaya (Owner PT

Angkasa Wijaya Internasional Madiun, Jawa Timur), Kemal Setiadji. (Dirut Balai Lelang Central Java Multindo, Semarang), Herjuna

Satriatmaja Widayat (Dirut PT Propernas Griya Utama, Jakarta),

Suripto (Penggiat sosial, Yogyakarta), Ivan Nuryawan (Manager

Opersional PT Propernas Griya Utama, Jakarta), Candra Kusuma Wijaya

(Project Manager PT Propernas Griya Utama, Jakarta), serta Bayu Ramli

(Owner Exits Modelling, Semarang).

Ketua FPPB Adi Kusnadi mengatakan, penghargaan ini diberikan kepada

tokoh yang dinilai berprestasi di bidangnya masing-masing. Sebelumnya,

pihaknya telah melakukan penjaringan dan kurasi dari ratusan kandidat

yang muncul sesuai dengan bidangnya.

"Diharapkan penghargaan ini memberikan motivasi bagi tokoh lain agar

dapat mewujudkan karya nyatanya di bidang profesinya masing-masing, sehingga berdampak pada lingkungan dalam rangka ikut menyejahterakan

masyarakat," kata Adi.

Sementara Pembina Lembaga Masyarakat Peduli Pariwisata (Lempar) Sarwono Aji mengatakan, penghargaan ini diharapkan bisa jadi inspirasi bagi tokoh lainnya agar memberikan wujud nyata dalam menjalankan profesi.

Usai menerima penghargaan, Owner PT Angkasa Wijaya Internasional,

Wagianto Angkasa Wijaya mengaku bangga dan senang atas diraihnya

penghargaan tersebut.

"Dalam situasi saat ini, kita harus terus berprestasi, kreatif dan

inovatif sehingga mampu mengikuti perubahan zaman," ujar Wagianto. (N-2)