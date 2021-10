The Westin Surabaya Raih penghargaan Southern Asia's Luxury New Hotel

DIRESMIKAN di akhir tahun 2020, The Westin Surabaya masih terbilang sebagai hotel bintang 5 paling baru di Surabaya dan menjadi ikon di Surabaya. Pada Oktober 2021, The Westin Surabaya meraih penghargaan dari kancah internasional, World Luxury Hotel Awards.

The Westin Surabaya memenangkan penghargaan sebagai 'Luxury New Hotel 2021' se-Asia Tenggara, dan restoran utamanya, Magnolia Restaurant, sebagai 'Best New Panoramic Views 2021' se-Asia.

"Sebagai hotel yang terbilang masih sangat muda di Surabaya ini, kami tentu merasa bangga karena telah diapresiasi sebagai hotel baru yang termewah," kata Alamsyah Jo, Complex General Manager The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah dalam keterangan kepada pers, Minggu (17/10).

"Begitu banyak ide dan inisiatif yang kami kerjakan bahkan dari sejak sebelum pembukaan, dan kini akhirnya itu terwujud; kami dapat memperkenalkan gaya dan standar layanan Westin kepada tamu yang datang ke Surabaya ini," terang Alamsyah.

"Tentu berbagai kendala pasti ada, apalagi kami membuka The Westin Surabaya ini di tengah pandemi. Kompetitor hotel kami juga banyak yang sudah berdiri lama," ucapnya.

"Namun, dengan semangat #MarriottStrong yang memang ditanamkan kepada setiap associate di Westin, kami terus fokus untuk memberikan pelayanan mewah yang berbeda, serta pengalaman baru yang berkesan, dan yang terpenting, sesuai standar Westin itu sendiri, kepada setiap tamu yang datang," kata Alamsyah.

Hotel bintang lima yang terletak di atas Pakuwon Mall ini juga memiliki restoran utama, yaitu Magnolia Restaurant. Restoran ini tak hanya dikenal dari makanan-makanan lezat yang berstandar internasional saja, tetapi juga letaknya yang ada di Sky Lobby.

Magnolia Restaurant menjadi restoran tertinggi di Surabaya. Keunggulan inilah yang membuat Magnolia Restaurant menjadi unik dan favorit.

Restoran ini dikelilingi oleh jendela kaca tinggi yang membuat Anda dapat melihat langsung pemandangan panorama kota Surabaya Barat dari berbagai sudut restoran. Tak heran, bahwa Best New Panoramic Views 2021 jatuh kepada Magnolia Restaurant.

"Sesuai standar pelayanan hotel Westin yang ditawarkan, mewah dan berkesan, Magnolia Restaurant memiliki keduanya. Tidak hanya kualitas makanan yang kami sajikan, tetapi juga rasa dan pengalaman makan tamu juga kami perhatikan," terang Rizal Afandi, Director of Food and Beverages The Westin Surabaya.

"Pemandangan panorama ini salah satu alasan tamu untuk memilih makan di Magnolia Restaurant, baik untuk makan siang maupun makan malam. Kapanpun makan di Magnolia, dan untuk apapun acaranya, Anda akan mendapat pengalaman luar biasa yang tiada tandingannya," kata Rizal. (RO/OL-09)