Komit Dukung Petani Lokal, Talasi Luncurkan Essential Oil Alami

SEBAGAI negara kepulauan, Indonesia terkenal dengan keragakamn aneka hayatinya. Untuk itu sejak dulu nenek moyang bangsa ini telah memanfaatkan keanekaan tanaman itu untuk bahan obat-obatan dan berbagai hal lain.

Berangkat dari situ, untuk memenuhi konsistensinya dengan janji Talasi untuk selalu memberikan yang terbaik untuk konsumen, Toye essential oil tidak saja efektif, tetapi juga aman digunakan, dan bersumber dari origin di seluruh Indonesia yang menerapkan pertanian berkelanjutan.

Tim Talasi memberikan pembinaan dan pendampingan kepada para petani lokal untuk menghasilkan bahan baku terbaik dari masing-masing origin.

“Kami memastikan Toye essential oil melalui proses pengujian yang ketat sebelum sampai di tangan customer. Setiap varian memiliki aroma khas Indonesia dan masing-masing manfaatnya.” jelas Yelih Mathilda, research and development Talasi.

Essential oil adalah minyak alami yang diekstrak dari satu jenis tanaman tertentu dan biasanya digunakan sebagai aromaterapiyang dipercaya memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh. Saat ini Toye by Talasi meluncurkan 4 varian essential oil yang dijamin 100% alami dari alam Indonesia, tanpa tambahan wewangian ataupun bahan kimia lainnya. Toye merupakan brand Talasi yang dikembangkan untuk produk-produk baby care, personal care dan home care.

Beberapa varian Toye essential oil beserta origin dan manfaatnya yakni

Toye Ginger Essential Oil yang diproses dari jahe emprit segar dari Way Kanan, Toye Ginger Essential Oil dengan aroma sitrus dan wangi rempah memberikan rasa hangat dan meningkatkan energi. Memiliki manfaat untuk mengurangi mabuk perjalanan dan morning sickness, menghangatkan tubuh, relaksasi otot, meredakan nyeri dan perut kembung.

Kemduian Toye Litsea Cubeba Essential Oil yang dihasilkan dari proses penyulingan kulit kayu krangean dari Purwokerto, Jawa Tengah. Beraroma jeruk segar, menenangkan dan sangat baik untuk relaksasi. Essential oil ini juga memiliki fungsi antiinflamasi dan antibakteri, serta dapat meningkatkan imunitas. Ada juga Toye Citronella Essential Oil dari Sumba, Nusa Tenggara Timur yang merupakan hasil penyulingan daun segar serai wangi. Aromanya yang menyegarkan, perpaduan aroma jeruk, kayu, rerumputan, dan floral, membantu meningkatkan mood dan energi, mengusir serangga, serta dapat mengurangi sakit kepala.

Kemudian Toye Finger Root Essential Oil yang dibuat dari hasil penyulingan rimpang temu kunci terbaik asal Majenang, Jawa Tengah. Aromanya yang khas medikal memberikan sensasi hangat dan sekaligus menyegarkan. Toye Finger Root Essential Oil memiliki fungsi anti-jamur dan anti-bakteri, serta dapat digunakan untuk memperbaiki sirkulasi darah.

Toye Essential Oil baik jika digunakan sebagai campuran minyak pijat maupun digunakan dengan diffuser. Jika digunakan sebagai minyak pijat, campurkan 1ml / 5-7 tetes essential oil dengan 30ml carrier oil (minyak zaitun/minyak kelapa). Sedangkan untuk diffuser 100ml, cukup teteskan 5-8 tetes atau ikuti anjuran diffuser pilihan kamu.

"Kami mengimplementasikan sistem pertanian yang berkelanjutan untuk mewariskan alam yang sehat kepada generasi penerus, memperkaya alam dengan berbagi ilmu dengan masyarakat lokal, serta menggunakan teknologi dan menerapkan inovasi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas," ujar Alisjahbana Haliman, Founder of Talasi.

"Talasi dengan visi to bring happiness to our consumers thru the enrichment of people and nature at the origin, bertujuan selain mempersembahkan produk unggulan bermutu tinggi, juga ingin ikut berkontribusi di dalam membangun manusia dan alam negara ini," imbuhnya. (RO/A-1)