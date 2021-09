Pengusaha Jawa Barat Harus Pahami Perilaku Pasar Global

JAWA Barat memiliki banyak potensi ekonomi yang sangat potensial

untuk dikembangkan, terutama menyangkut ekonomi kreatif.

Demikian diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Menparekraf), Sandiaga Uno saat membuka Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi XX, Asosiasi Pengusaha Indonesia-Jawa Barat secara daring.

Kegiatan yang mengambil tema Pengusaha Kuat-Jabar Hebat-Indonesia

Pesat, itu, juga dibuka secara daring oleh Menteri Perdagangan

Republik Indonesia ke-31 yang juga merupakan Pengusaha Nasional serta

Tokoh Masyarakat Jawa Barat, Enggartiasto Lukita; Ketua Umum Dewan

Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia yang juga merupakan

pengusaha nasional, DPN Apindo Hariyadi Sukamdani, serta sejumlah tokoh

lainnya.

Sandiaga Uno mengatakan pengusaha dituntut untuk memahami perubahan berskala global tentang pola perilaku pasar.

Untuk itu, menurutnya, dibutuhkan peningkatan peran Apindo dalam berbagai sektor.

Adapun, Ketua DPP Apindo Jabar, Ning Wahyu Astutik, mengatakan,

Rakerkonprov XX ini juga menjadi wahana silaturahmi Keluarga Besar DPP

Apindo Jabar untuk menghasilkan langkah konsolidasi, koordinasi,

kolaborasi dan eksekusi yang solid, terkendali, terukur, tepat sasaran.

Ning menegaskan pengusaha dituntut untuk memiliki kreativitas yang

menembus batas-batas konvensional untuk dapat bertahan, bersaing dan berkembang. "Proses inovasi tanpa henti yang tentunya didukung secara solid oleh pemerintah dan pekerja akan menghasilkan pengusaha yang kuat," tegasnya

Menurutnya, ekonomi yang dijalankan oleh pengusaha bermental kuat akan

membuat Jawa Barat menjadi provinsi yang hebat. Sebagai provinsi dengan

populasi terbesar yang sekaligus merupakan basis produksi di negara ini, Jawa Barat yang hebat akan menjadi motor utama bagi pertumbuhan

Indonesia yang pesat.

"Seperti kata Charles Darwin: It is not the strongest nor the most

intelligent species that survive, but the one that most adaptable to

change," ungkapnya.

Terinspirasi dari konsep tersebut, lanjut Ning, pengusaha haruslah menjadi pribadi yang mampu berjalan dalam harmoni yang indah bersama perubahan. Bahkan sedapat mungkin menjadi pelaku perubahan itu sendiri.

"Dengan semangat Jabar untuk Jabar, Jabar untuk Indonesia dan Jabar

untuk dunia, pengusaha di Jawa Barat akan memiliki pola pikir global dan tindakan lokal untuk membuat Jabar menjadi yang terdepan dalam konteks positif," pungkasnya. (N-2)