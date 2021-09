Unisba Gulirkan BAIC, Bantu Publikasikan Hasil Penelitian

PENELITI dalam negeri memerlukan banyak dorongan, salah satunya

dalam mempublikasikan hasil penelitian mereka. Hal ini penting agar riset yang dilakukan para ilmuwan itu berkontribusi terhadap kemajuan negara.

Hal ini mendorong Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Islam Bandung (LPPM Unisba) untuk tetap menyelenggarakan

kegiatan tahunan Bandung Annual International Conference (BAIC). Pada

penyelenggaraan tahun ini, mereka mengusung tema : Innovation and Adaptation for Sustainable Development Goals.

Ketua LPPM Unisba, Neni Sri Imaniyati, mengatakan, tujuan dari

penyelenggaraan kegiatan ilmiah BAIC ini adalah untuk menjadi wadah

publikasi bagi para peneliti atas riset yang telah mereka lakukan. Acara ini juga sekaligus menjadi tempat pertukaran ide dan pengetahuan terbaru.

"Acara ini akan meningkatkan jejaring dan kolaborasi di level nasional dan internasional. Forum ilmiah ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan kematangan berpikir para peserta secara ilmiah," kata Neni, Rabu (15/9).

BAIC tahun ini adalah penyelenggaraan keempat. Sama seperti tahun lalu,

diselenggarakan secara online melalui zoom meeting.

Kegiatan konferensi ini, kata dia, dibagi menjadi dua kegiatan utama

yaitu Scientific & Technology Research Symposium (SiRes) dan Social &

Humanities Research Symposium (SoRes).

Tema untuk SiRes tahun ini adalah : Innovation of Science and Technology for Sustainable Development Goals. Sementara tema untuk SoRes adalah Islam, Media and Education in Building Adaptation for Sustainable Development Goals.

"Jumlah total peserta tahun ini sama dengan peserta tahun lalu yakni

219," ujar Neni.

Ke-219 peserta terbagi menjadi 153 peserta SoRes dan 66 peserta SiRes.

Peserta yang hadir sebagian besar adalah peneliti dan dosen di

lingkungan Unisba. Ada juga, yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.

Neni menjelaskan, area riset yang masuk dalam SiRes adalah Teknik

Industri, Teknik Pertambangan, Perencanaan Wilayah dan Kota, Statistik,

dan Matematika. Sementara riset yang masuk dalam area SoRes adalah Komunikasi, Psikologi, Manajemen, Akuntansi, Ekonomi, Hukum, Pendidikan Islam, Pendidikan Anak Usia Dini, Komunikasi dan Penyiaran

Islam, Ekonomi Syariah dan bidang lain yang terkait.

"Kami juga menghadirkan pembicara kunci dalam kegiatan ini, yakni Prof Stewart Barr dari University of Exeter, United Kingdom, serta Doktor Mohamad Satori dari Unisba," lanjut Neni.

Menurutnya, sehari sebelum pelaksanaan konferensi pada Rabu 15 September dilakukan kegiatan coaching clinic penulisan artikel ilmiah bagi para peneliti dan dosen yang mengikuti acara konferensi.

Dalam klinik penulisan ini, kata dia, para peserta akan diberi panduan

menulis artikel sesuai ketentuan penerbit internasional yang akan

menerbitkan hasil-hasil riset yang dipresentasikan saat konferensi.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, artikel dalam konferensi ini akan

dipublikasikan di prosiding internasional sehingga kegiatan konferensi

ini tidak berhenti hanya pada presentasi hasil penelitian semata.

"Konferensi ini menjadi wadah bagi para dosen Unisba, khususnya, untuk

mempublikasikan hasil riset mereka secara internasional melalui

prosiding internasional," tambah Neni.

Sementara itu, Wakil Rektor I Unisba A Harits Nu'man, mengatakan, acara ini tak hanya konferensi satu atau dua hari saja, tapi lebih pada publikasi penelitian.

"Ini kelebihannya. BAIC bisa membantu para penulis bagaimana mempublikasikan artikel di tingkat internasional dan terindeks internasional," tambahnya. (N-2)