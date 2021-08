Distribusi Bansos Lancar, Harga Sembako di Pesisir Stabil

HARGA sejumlah bahan pangan di pesisir pantura Kabupaten Gresik, Jatim, stabil dalam beberapa bulan terakhir. Stabilnya hanya sembako ini disebabkan karena berbagai bantuan pangan dari pemerintah lancar distribusinya.

"Harga beras dan kebutuhan lainnya stabil sejak tiga bulan lalu," terang Zulaikhah, ibu rumah tangga di Kecamatan Panceng, Gresik, Rabu (25/8) siang.

Meski sedang musim kemarau, kata dia, harga beras relatif stabil sejak awal April lalu. Ini karena pengaruh bantuan sosial yang diberikan Pemerintah didistribusikan dengan lancar. Dengan demikian, harga sembako yang cukup penting seperti beras dan telur masih stabil.

"Semua bantuan dari pemerintah turun dan rata hampir semua warga dapat jatah sehingga kita orang kecil ini bisa hidup tenang di tengah pandemi," ungkapnya.

Ia menyebutkan, untuk beras kualitas medium pada tingkat eceran harganya berkisar Rp8.000-Rp8.500 dan untuk beras kualitas bagus harganya kisaran Rp9.000-Rp10.000 per kg. Sedangkan telur harganya juga stabil kisaran Rp19.000-Rp21.000 kg.

"Iya sejak bulan Apiril lalu stabil harganya. Jadi kita sangat terbantu dan tidak resah. Apalagi bantuan itu juga ada tambahan lauk -pauk," tambahnya.

Senada, disampaikan Munadi, pemilik penggilangan padi di wilayah setempat. Menurut dia, meski musim kemarau harga relatif stabil sejak Lebaran Idul Fitri lalu." Sebagian petani sini mulai panen, jadi harga beras tetap stabil," terangnya, secara terpisah.

Harga beras, kata dia, kualitas medium per 25 kg dijual kisaran seharga Rp225 ribu-Rp235 ribu dan untuk beras kualitas bagus yang biasanya per 25 kg kisaran harga Rp240 ribu-Rp255 ribu per saknya.(YK/OL-10)