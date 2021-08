Cuaca Buruk Sebabkan Harga Ikan Segar Di Kupang Melonjak

HARGA ikan segar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Oeba, Kelurahan Fatubesi, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur melonjak sejak beberapa hari terakhir. Hal ini disebabkan cuaca buruk yang melanda perairan NTT dan membuat hasil tangkapan nelayan berkurang.

Sesuai pantauan, Rabu (25/8), harga ikan kembung dijual Rp50 ribu per enam ekor, dibandingkan sebelumnya seharga Rp20 ribu per enam ekor. Harga ikan kakap merah mencapai Rp120 ribu sampai 150 ribu per ekor dari harga normal antara Rp80 ribu sampai Rp100 ribu per ekor.

Ary, seorang pedagang ikan di TPI Oeba mengatakan pasokan ikan berkurang akibat angin kencang dan gelombang tinggi. Kondisi tersebut memaksa banyak nelayan di daerah itu tidak melaut, yang membuat pasokan ikan ke pasar terbatas.

"Biasanya jika terjadi cuaca buruk, harga ikan pasti naik karena hasil tangkapan nelayan berkurang," kata Ary.

Sementara itu, BMKG Stasiun El Tari Kupang mengeluarkan peringatan dini terkait angin kencang yang melanda beberapa wilayah di NTT. Kecepatan angin antara 30-50 kilometer per jam melanda wilayah Pulau Timor, Pulau Rote dan Sabu Raijua. Sedangkan tinggi gelombang di perairan antara 1,25-2,5 meter terjadi di Laut Sawu, Selat Ombai, Selat Alor hingga Pantar, dan Perairan selatan Kupang hingga Rote. (OL-15)