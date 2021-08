Petani Lamongan Gelar Wisata Petik Buah Semangka di Sawah

DI saat pandemi, petani di Dusun Pereng, Desa Sumberjo, Kecamatan Pucuk, Jatim, panen raya semangka, Rabu (18/8) siang. Panen semangka ini dikemas menjadi wisata petik buah dengan harapan menfapatkan nilai tambah ekonomis. Panen semangka varian madu ini pada lahan seluas 150 hektare (ha) ini menjadi nilai tambah petani setempat.

Apalagi, panen raya ini berlangsung saat pandemi. Petani setempat mulai tanam semangka saat musim penghujan pada lahan yang biasanya ditanami padi.

Ahmad, salah seorang petani inisiator tanam petik berterima kasih atas dukungan dan berharap Pemkab Lamongan memerbaiki infrastruktur di kampungnya, terutama jembatan akses jalan menuju Dusun Pereng dan gapura selamat datang.

Ini agar memudahkan warga luar desa yang akan berwisata. Menurut dia, dengan model tanam tersebut, keuntungan petani semangka mencapai Rp50 juta per hektare dengan jumlah produksi Rp60 juta per hektare. "Semangka kita jual seharga Rp3.500-Rp5.000 per kg, itu membantu perekonomian petani di tengah pandemi covid-19," jelasnya.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi hadir dalam acara Grand Opening Wisata Petik Buah Semangka Madu di Dusun Pereng, Desa Sumberjo, Kecamatan Pucuk tersebut. Masyarakat sekitar mengetahui adanya wisata petik buah itu melalui informasi yang tersebar di media sosial.

''Ini terkait dengan upaya kita bagaimana meningkatkan pendapatan petani disini, wisata petik semangka ini harus dikembangkan di tempat lain juga. Wisata yang menawarkan sensasi untuk petik buah dan dimakan di tempat dapat menambah nilai tersendiri, dan sudah saya coba semangka di sini rasanya manis dengan varian madu,'' terangnya.

Ia berharap komoditas Kabupaten Lamongan lainnya seperti pisang juga dapat dikembangkan sebagai wisata petik buah seperti di Dusun Pereng ini untuk mendukung dan sukseskan gerakan 'Ayo Ditumbasi'.

''Hal ini seiring dengan gerakan 'Ayo Ditumbasi' yang merupakan gerakan pengembangan dari 'ayo beli produk Lamongan' untuk membangkitkan dan menggairahkan kembali perputaran perekonomian dan ketahanan pangan di tengah pandemi,'' pungkasnya.(YK/OL-10)