Pariwisata Ramah Lingkungan, Viaje Sediakan Sepeda Motor Listrik di Bali

KINI berbagai negara dalam PBB tengah membahas ancaman perubahan iklim. Karenanya, pariwisata yang ramah lingkungan kini menjadi perhatian dunia. Salah satu destinasi wisata Indonesia, Bali, pun bersiap menuju hal tersebut.

Salah satu upaya itu ialah PT Viaje Indonesia Digital (Viaje Indonesia) akan meluncurkan layanan penyewaan sepeda motor listrik di berbagai spot wisata di Bali. Ada sejumlah keuntungan menggunakan layan tersebut seperti biaya yang jauh lebih murah, kemudahan akses bagi wisatawan asing, dan sistem yang transparan. Sepeda motor bertenaga setrum ini akan didistribusikan ke berbagai mitra bisnis di Bali yang terdiri dari hotel, convenience stores, resort, restoran, hingga komunitas electric vehicle.

"Proyek Viaje telah melalui perjalanan panjang untuk mencapai tahap ini. Banyak orang berusaha dan bekerja sangat keras dengan tujuan menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan bersih di Bali. Kini, mereka senang dan bangga bisa memulai Bali Eco-Friendly Project bersama MBI Co Ltd dan mitranya dari Bali," ujar CEO of Viaje Indonesia & Bali Social Integrated Foundation, Reza Yuriputra, dalam keterangan resmi, Senin (9/8).

Hal itu terwujud setelah Viaje Indonesia sebagai penyedia aplikasi super (superapp) travel berbasis blockchain mengumumkan penandatanganan memorandum of agreement (MoA) bersama MBI Co Ltd selaku produsen motor listrik asal Korea Selatan pada Kamis (5/8). Melalui MoA ini, MBI sepakat mengirimkan 1.000 sepeda motor listrik pada 2021 guna mendukung lingkungan pariwisata yang ramah lingkungan.

MBI merupakan mitra yang tepat karena selain memproduksi motor listrik, MBI juga memproduksi powertrain, transmisi, baterai, charger, dan SBS. Bagi Viaje Indonesia, ini merupakan lompatan penting mengingat superapp yang dikembangkan berisi layanan terkait industri pariwisata seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket objek wisata, hingga penyewaan motor listrik.

Dalam kesempatan yang sama, Moon-Soo Yoo selaku Chairman of MBI Co Ltd menyatakan pihaknya sangat senang sepeda motor listrik dari MBI, yang memiliki keterampilan teknologi tak tertandingi di Korea Selatan, dapat menjadi bagian dari Proyek Bali yang bertujuan menjadikan Bali pulau yang bersih dan indah. Yoo juga menyebutkan bahwa ia ingin menunjukkan rasa terima kasihnya kepada mitra Viaje Indonesia karena telah memberikan kesempatan besar bagi MBI untuk berkontribusi pada proyek ramah lingkungan ini.

Adapun kemitraan antara Viaje Indonesia dan MBI turut disambut baik oleh para pelaku industri pariwisata di Bali. Founder dan Owner dari COCO Group I Nengah Natyanta menilai kemitraan tersebut akan membawa dampak besar bagi industri pariwisata di Bali sekaligus mempertegas tujuan menciptakan ekosistem pariwisata yang ramah lingkungan.

Baca juga: Baliu Tradisi Memanen Ikan Sungai Warga Pedalaman Meratus

Kepala Desa Sayan, I Made Andika, menyatakan pihaknya yakin kerja sama antara Viaje Indonesia dan MBI akan membawa efek luar biasa untuk melestarikan lingkungan yang telah lama dijaga kebersihannya hingga kini. Sebagai informasi, beberapa mitra Viaje Indonesia yang mendukung kerja sama tersebut seperti Coco Group, Kesar Cafe, Menzel Group, Gading Tree House, Sunrise Cottage Nusa Penida, Caspla Group, Popsgo, DNA Building Denpasar, Nusaka Motor Service, Deva Community, BTI Renewable Energy Service Company, Nouva Core, dan Desa Sayan. (OL-14)