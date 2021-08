Semen Gresik Borong Tiga Penghargaan GRC

PT SEMEN Gresik (SG) menorehkan prestasi gemilang dengan memborong

tiga penghargaan sekaligus di ajang Governance, Risk, Compliance (GRC) & Performance Excellence Award 2021. Malam penghargaan digelar di Hotel JHL Solitaire-Gading Serpong, Tangerang, Kamis (5/8).

Ketiga penghargaan itu ialah The Best GRC For Corporate Governance & Compliance 2021, The Best CEO dan The Best Corporate Secretary.

Direktur Utama SG, Subhan, mengungkapkan pencapaian ini membuktikan

bahwa SG tetap konsisten dan memiliki komitmen menerapkan

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap

aktivitas bisnisnya.

"Alhamdulillah, kami sampaikan terima kasih atas apresiasi yang

diberikan. Penghargaan ini merupakan pelecut dan pompa semangat bagi

korporasi untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik.

Ini mendorong Semen Gresik selalu mampu menjadi perusahaan persemenan

terdepan dan terpercaya di Indonesia," kata Subhan, Jumat, (06/08).

Dia menambahkan penghargaan ini tak lepas dari komitmen bersama

mulai dewan komisaris, direksi, jajaran manajemen dan seluruh insan SG

dalam menjalankan praktik GRC. Komitmen yang sama juga dilakukan seluruh lini perusahaan untuk berkontribusi seoptimal mungkin dalam menjalankan dan memenuhi kepuasan seluruh pemangku kepentingan.

Di bagian lain, Kepala Departemen dan Hukum, yang juga Sekretaris Perusahaan SG, Gatot Mardiana, menambahkan pihaknya telah menerapkan strategi dalam upaya meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Adapun strategi GRC yang dilakukan antara lain, prosedur tanggap darurat, penyusunan panduan covid-19, pelaksanaa RML dan GCG Assessment, pembaruan prosedur manajemen krisis, dan pengukuran risiko pada setiap karyawan.

Governance, Risk, Compliance (GRC) & Performance Excellence Award

merupakan ajang tahunan di bidang tata kelola perusahaan, manajemen

risiko, dan manajemen kepatuhan yang digagas Majalah Business News

Indonesia serta didukung pakar profesional di bidang GCG.

Tujuannya untuk mendorong peningkatan bisnis perusahaan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi secara terintegrasi. Ajang ini diikuti sekitar 400 perusahaan BUMN dan swasta di Indonesia.

Dewan juri dalam ajang itu ialah para ahli di bidangnya, yakni Irnanda Laksanawan, Dewi Hanggraeni, Pandu Patriadi, Eddy Iskandar, dan Wira Perdana. (N-2)