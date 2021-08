Ribuan Ibu Hamil di Kota Cimahi Siap Divaksinasi Covid-19

SEBANYAK 4.894 ibu hamil di Kota Cimahi, Jawa Barat bakal mendapat vaksinasi Covid-19 di puskesmas. Agar kesehatannya tetap terjaga, termasuk jabang bayi yang dikandungnya, sebelum divaksin, mereka terlebih dahulu diobservasi secara menyeluruh.

Kepastian ibu hamil boleh menerima vaksin Covid-19 ini tertuang dalam Surat Edaran HK.02.01/I/2007/2021 tentang Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil dan Penyesuaian Skrining dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

Kepala Seksi Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Indah Gilang Indira mengungkapkan, pihaknya sudah menerima kabar tentang ibu hamil yang diperbolehkan divaksin. Bahkan pihaknya diminta data oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Datanya sudah masuk pusat, namun untuk pelaksanannya belum tahu. Harus menunggu vaksinnya dulu," kata Indah, Rabu (4/8).

Jumlah yang terdata menerima vaksin mencapai 4.894 orang, namun jumlah tersebut masih bisa berubah sebab ada pembatasan usia kehamilan. Berdasarkan surat edaran, batas usia kehamilan yang boleh divaksin yaitu pada usia kandungan trimester kedua atau diatas 13 minggu.

"Ibu hamil harus by name by adress, sekarang datanya sedang dipilah yang sesuai syarat," ungkap Indah.

Menurut Indah, ibu hamil termasuk kelompok prioritas penerima vaksin karena memiliki risiko terpapar Covid-19 sama dengan orang lain pada umumnya. Dia meminta, ibu hamil tetap menjaga kondisi kesehatan dan tidak mudah stres.

Ia juga mengimbau para ibu hamil agar tidak membaca atau menonton hal-hal yang akan membuat pikiran stres ditengah kondisi Covid-19 saat ini. "Jangan banyak baca berita di Instagram, Tik tok, kan enggak semuanya benar. Banyakin nonton tayangan yang senang-senang saja," tambah Indah. (OL-13)