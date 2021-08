Jelang Tahun Baru 1443 H, Harga Daging Ayam Naik di Klaten

HARGA daging ayam di pasar tradisional Klaten, Jawa Tengah, naik menjelang Tahun Baru 1443 H. Sementara itu, ketersediaan sejumlah bahan kebutuhan pokok aman menyambut tahun tersebut.

Menurut pantauan Media Indonesia di Pasar Darurat Klaten, Jl Kopral Sayom, Klaten Utara, Senin (2/8), harga jual daging ayam di pedagang Rp28.000 per kilogram, atau naik Rp6.000 dari pekan lalu. ''Harga daging ayam hari ini Rp28.000 per kilogram. Karena, harga pembelian dari peternak juga naik menjelang Tahun Baru 1443 H. Memang, harga pekan lalu hanya Rp22.000 per kilogram,'' kata Slamet.

Kenaikan harga daging ayam ini, menurut Slamet, dipertanyakan banyak pelanggan. Karena, kali ini naiknya langsung tinggi, Rp6.000 per

kilogram. Tidak seperti biasanya, harga naik tapi bertahap.

Berbeda dengan harga daging ayam, harga daging sapi di pasar tradisional itu stabil Rp115.000 per kilogram. Telur ayam juga tidak naik dan tetap Rp23.000 per kilogram sejak beberapa waktu lalu.

Pun, harga cabai rawit stabil Rp24.000, keriting Rp12.000, hijau Rp10.000, dan teropong Rp12.000 per kilogram. Kemudian, wortel Rp10.000, tomat Rp16.000, dan kentang Rp12.500 per kilogram.

''Harga sayuran tidak naik, Pak! Bahkan, harga saat ini atau di masa pandemi covid-19 cenderung turun. Karena, pembeli sepi sejak diterapkan PPKM,'' kata Ngatmi, pedagang sayuran, Senin (2/8).

Adapun harga sembako di Kios Bu Ramiyah, harga bawang putih Rp25.000 dan bawang merah Rp30.000 per kilogram. Kemudian, beras medium stabil Rp10.000 dan premium Rp12.000 per kilogram.

''Harga masih stabil. Gula pasir tetap Rp12.000 per kilogram, dan minyak goreng kemasan Rp16.000 per liter. Stok bahan kebutuhan pokok juga banyak menjelang Tahun Baru 1443 H,'' kata Ramiyah. (JS/OL-10)