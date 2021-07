FH UP Gelar Pendidikan Dasar Prakualifikasi Profesi Diplomat

FAKULTAS Hukum Universitas Pancasila (FH UP) menyelenggarakan Program Internasional Pendidikan Dasar Prakualifikasi Profesi Diplomat. Program yang digelar secara daring dan diikuti sekitar 500 mahasiswa ini terselenggara atas kerja sama antara FH UP bersama Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) serta Kementerian Luar Negeri dan Perutusan Tetap RI di New York

Rektor Universitas Pancasila Prof Dr Edie Toet Hendratno mengatakan program ini merupakan suatu kegiatan yang sangat tepat dan baik untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar para mahasiswa Universitas Pancasila lebih siap dan mempunyai kemampuan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

"Kegiatan Pendidikan Dasar Prakualifikasi Profesi Diplomat yang dilakukan oleh FH UP bekerja sama dengan LHKI dan Kementerian Luar Negeri/PTRI New York kali ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia," katanya, Kamis (22/7).

Sejumlah diplomat senior berkenan berbagi pengalaman dengan para mahasiswa dengan menjadi narasumber pada kegiatan ini. Mereka adalah Dr. Haryo Budi Nugroho, S.H., LL.M, Counsellor Politik Perutusan Tetap RI di New York, Gulardi Nurbintoro S.H., LL.M., S.J.D. dan Mardhiah Ridha Muhammad, S.H. Keduanya pejabat di Kementerian Luar Negeri RI.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang juga menjabat Kepala LHKI Universitas Pancasila, Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A mengatakan program Internasional Pendidikan Dasar Prakualifikasi Profesi Diplomat ini merupakan kegiatan yang sangat tepat dan baik untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills.



"Saya berharap dengan kegiatan ini mahasiswa Universitas Pancasila lebih siap dan mempunyai kemampuan yang relevan terkait dengan diplomasi dan politik luar negeri," katanya.

Fakultas Hukum Universitas Pancasila turut menyelenggarakan kegiatan ini juga dalam rangka Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM). Salah satu yang disasar dari program ini adalah tercapainya Indeks Kinerja Utama Perguruan Tinggi berupa kesiapan lulusan memasuki dunia kerja.

Selama ini, banyak mahasiswa tertarik dengan profesi diplomat namun mereka belum mengetahui seluk-beluk membangun karir sebagai diplomat. Kegiatan pendidikan dasar ini diharap dapat membuka wawasan mahasiswa mengenal profesi diplomat. (Ant/OL-15)