1.740 Ton Pupuk Bersubsidi Disalurkan ke Petani

Dinas Pertanian Kota Padang, Sumatra Barat akan menyalurkan 1.740 ton pupuk bersubsidi kepada kelompok tani pada 2021 ini. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Syahrial mengatakan, pupuk bersubsidi tersebut disalurkan untuk 10 kecamatan di Kota Padang.

Sepuluh kecamatan tersebut yakni Kecamatan Padang Timur, Padang Utara, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Pauh, Nanggalo, Kuranji, Koto Tangah, dan Bungus Teluk Kabung.

"Jumlah pupuk yang kita salurkan pada 10 kecamatan itu jumlahnya tidak sama, disesuaikan dengan kebutuhan dari para petani masing-masing kecamatan,'' ujar Syahrial, Rabu (21/7).

Ia menjelaskan, jenis pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada petani di antaranya pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK Phonska dan pupuk organik. Syahrial merinci, untuk pupuk urea disalurkan 792 ton, pupuk SP-36 16 ton, pupuk ZA 18 ton, pupuk NPK Phonska 906 ton, dan pupuk organik 8 ton.

''Sampai Juni lalu, kita sudah menyalurkan 744,25 ton pupuk urea, pupuk NPK phonska sebanyak 615,4 ton dan pupuk organik 7 ton,'' jelas Syahrial.

''Dia menambahkan, pupuk bersubsidi tersebut diberikan berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang sudah disusun oleh kelompok tani.

Sementara untuk harga pupuk bersubsidi tersebut, harga eceran tertinggi (HET) untuk urea Rp2.250 per kilogram, pupuk SP-36 Rp2.400 per kilogram, pupuk ZA Rp1.70p per kilogram, pupuk NPK phonska Rp2.300 per kilogram dan pupuk organik Rp800 per kilogram. (YH/OL-10)