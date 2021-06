Mooxo Skin, Brand Lokal Perawatan Kulit akan Hadir di Indonesia

SATU lagi brand skin care lokal yang akan hadir untuk menjawab permasalahan kulit. Pendatang baru ini tampil dengan menyatukan bahan bahan alami dan teknologi terbaru dunia kecantikan dan perawatan wajah.

Dengan konsentrasi pada menghidrasi kulit, Mooxo Skin membuat produk dari bahan-bahan alami. Di antaranya ialah bahan terpilih seperti aloe vera & cucumber, serta bahan pendukung lainnya seperti Centella Asiatica, Licorice, Lingon Berry dan Sea Berry. Selain itu juga ada tambahan bahan aktif lainya seperti Niacinamide 10%, Hyaluronic B5, Allantoin dan Glutathione.

Mooxo Skin dengan tagline : be you, do you, and love your skin, percaya bahwa cantik adalah bagaimana menjadikan diri kita sendiri dan melakukan apa yang kita suka. "Dengan itu cantik akan dengan sendirinya terpancar. Apabila kita merawat kulit dengan baik akan menjadikan kulit kita sehat dan lebih percaya diri," kata Founder & CEO Mooxo Skin, Juanito Alfa Nanlohy.

Ia menambahkan, Indonesia terdiri dari ratusan suku, bahasa dan warna kulit yang berbeda beda. Mooxo Skin hadir dan membawa pesan bahwa cantik itu tidak harus putih, karena Indonesia sejatinya mempunyai keragaman yang indah dengan warna kulit yang hitam, sawo matang sampai putih. Keragaman itulah yang menjadikan wanita Indonesia berbeda.

"Launching dilakukan pertengahan 2021 dengan 5 produk utama, yang berkosentrasi menghidrasi kulit. Kami siapkan dengan baik melalui tes dermatologi dan laboratorium terbaik juga tentunya telah lulus dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)," papar Juanito.

Dia menambahkan, Mooxo Skin akan menjawab kebutuhan perawatan kulit yang tepat untuk semua jenis kulit dan warna kulit. "Kami juga akan menampilkan wajah baru Indonesia dalam kampanye, mulai dari timur Indonesia, yakni Papua sampai Aceh. Mooxo Skin akan segera hadir di beberapa marketplace dan juga pada halaman website official www.mooxoskin.com juga instagram @mooxoskin." (N-2)