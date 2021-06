Pastikan Kelayakan, Ditjen IKP Kemenkominfo Survei Media Center Klaster Kabupaten Jayapura

Ketua Bidang TIK Sub PB PON XX Klaster Kabupaten Jayapura yang juga Plt. Kadis Kominfo Gustaf Griapon, ST, bersama Koordinator Perencanaan Program dan Pelaporan Ditjen IKP Kementerian Kominfo Prasetyo Hadi, SS, saat memberikan keterangan kepada awak media usai melakukan survei terhadap Media Center yang berada di Hotel Grand Allison, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (23/6).







DIREKTORAT Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengnjungi Sub PB PON XX Klaster Kabupaten Jayapura.

Dalam kunjungan selama dua hari pada 21 dan 22 Juni 2021 itu, Ditjen IKP melakukan survei terhadap Media Center Sub PB PON XX Klaster Kabupaten Jayapura.



Survei tersebut dilakukan untuk melihat langsung dan memastikan kelayakan Media Center Sub PB PON XX Kabupaten Jayapura. Karena selain sosialisasi, penyediaan media center ini juga merupakan bagian tugas dari Kementerian Kominfo dalam rangka mendukung penyelenggaraan PON XX dan Peparnas 2021 di Papua.



Prasetyo Hadi, SS, selaku Koordinator Perencanaan Program dan Pelaporan Ditjen IKP Kementerian Kominfo mengatakan, tujuan dari survei ini untuk mengetahui dan melihat langsung serta memastikan kelayakan Media Center Sub PB PON XX Klaster Kabupaten Jayapura. Untuk sosialisasi dan juga penyediaan media center itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2017 tentang dukungan penyelenggaraan PON XX dan Peparnas 2021 di Papua.



“Memang tugas kita adalah di bidang sosialisasi dan penyediaan media center, yang sesuai dengan fungsi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik,” imbuh Prasetyo Hadi dalam keteranganya kepada awak media, usai survei media center di Hotel Grand Allison, kemarin.



Media Center Sub Klaster Kabupaten Jayapura yang berlokasi di Hotel Grand Allison itu merupakan rekomendasi Bupati Jayapura melalui Bidang TIK Sub PB PON XX Klaster Kabupaten Jayapura.



“Jadi ini memang rekomendasinya dari Bupati Jayapura, untuk media center berlokasi di Hotel Grand Allison dan seperti dikatakan pak Gustaf (Koordinator Bidang TIK) tadi, bahwa lokasinya memang sangat strategis, yang berada di tengah-tengah venue yang ada di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.



Prasetyo menyampaikan bahwa ini agar awak media lebih mudah untuk mengakses media center di Klaster Kabupaten Jayapura.



“Selain itu, kita juga memastikan lokasinya kira-kira bisa menampung berapa banyak awak media dan kita pastikan jaringan TIK dengan Bidang TIK Sub PB PON,” sambungnya.



Untuk diketahui, pada Jumat (18/6/2021) lalu, sudah dilakukan survei infrastruktur Information Teknologi (IT) di venue-venue yang ada di Klaster Kabupaten Jayapura.

Kemudian pada Selasa (22/6/2021) dilanjutkan dengan melakukan survei ke Media Center Sub PB PON XX Klaster Kabupaten Jayapura, yang berlokasi di Hotel Grand Allison, Kota Sentani.



Sementara itu di tempat yang sama, Koordinator Bidang TIK Sub PB PON XX Klaster Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, ST, menyampaikan alasan kenapa Hotel Grand Allison direkomendasikan sebagai Media Center. “Pertama, hotel ini strategis dan dia berada di tengah-tengah. Karena ada beberapa Cabang Olahraga (Cabor) di Doyo (Waibhu) dan ada yang di Kampung Harapan (Distrik Sentani Timur),” beber pria yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura.



Selain itu, kata Gustaf, ada kemudahan dalam pemasangan jaringan Fiber Optik (FO) dari Astinet, juga didukung oleh tempat parkir yang memadai atau mudah, ruangan yang nyaman serta jauh dari kebisingan jalan raya. (RO/OL-10)