Peringati HUT ke-104, Pemko Tebing Tinggi Gelar Merdeka Belanja dan Merdeka Bersantap

UNTUK mendorong perekonomian Kota Tebing Tinggi sekaligus memperingati HUT ke-104 Kota Tebing Tinggi serta HUT ke-76 Kemerdekaan RI, Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi menggelar kegiatan Merdeka Belanja dan Merdeka Bersantap.

Kegiatan Merdeka Belanja dan Merdeka Bersantap tersebut direncanakan dimulai dari 1 hingga 8 Juli 2021 dan dilanjutkan pada 13-20 Agustus 2021.

Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan untuk mendorong serta mendongkrak ekonomi, Pemko Tebing (Pemko) Tinggi akan melakukan promosi melalui kegiatan Merdeka Belanja serta Merdeka Bersantap.

"Pemko akan melakukan promosi untuk mendongkrak ekonomi melalui kegiatan Merdeka Belanja, Merdeka Bersantap pada bulan Juli dan Agustus. Kepada perbankan, kami harap melalui portalnya, untuk menyampaikan kegiatan ini. Kepada pihak restoran dan rumah makan kiranya berpartisipasi menggairahkan kegiatan ini, tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan," kata Umar Hasibuan pada saat Rapat Pleno Semester I Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Tebing Tinggi dan Rapat Rencana Kegiatan Merdeka Belanja dan Merdeka Bersantap di Ruang Mawar Balai Kota, Tebing Tinggi, Selasa (22/06).

Ia juga menyampaikan bahwa Kota Tebing Tinggi akan terus-menerus berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi dengan menggunakan sistem digital baik dalam transaksi pembiayaan maupun pendapatan. "Pertama kami sampaikan, tidak ada lagi sistem pembiayaan tunai tapi dengan sistem digital. Kedua kami sampaikan sistem pendapatan kita juga sudah menggunakan sistem digitalisasi dengan dibantu pihak bank Sumut, ada 15 tapping box sudah dipasang untuk mengakses keuangan daerah," katanya.

Umar Hasibuan juga berpesan agar setiap elemen bersatu padu untuk menyatukan persepsi untuk meningkatkan ekonomi Kota Tebing Tinggi serta mengajak untuk memeriahkan HUT Kota Tebing Tinggi dan HUT ke-76 Kemerdekaan RI.

Sementara itu, Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Zahidin menyampaikan bahwa adapun maksud dan tujuan TPAKD adalah untuk mendorong ketersediaan akses keuangan masyarakat serta membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.

"Mendorong LJK untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah, menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, optimalisasi potensi sumber dana di daerah untuk pengembangan UMKM, usaha pemula serta sektor prioritas lainnya," ujarnya.

"Rancangan program TKPAD 2021 Kota Tebing Tinggi adalah UMKM Go Digital, UMKM Naik Kelas, One Village One Agent, Satu Rekening Satu Pelajar, Penguatan Kapasitas dan Kinerja TPAKD," tambahnya. (AP/OL-10)