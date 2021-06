Kadin DIY Gelar Vaksinasi Massal

KAMAR Dagang Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Kadin DIY) akan menggelar vaksinasi massal pada 20-29 Juni 2021. Sekitar 50 ribu dosis vaksin AstraZeneca dipersiapkan pada vaksinasi massal yang akan digelar di Jogja Expo Center (JEC) tersebut.

Ketua Panitia Vaksinasi Kadin DIY Tim Apriyanto menyampaikan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 perlu percepatan dengan berbagai stimulus ekonomi dari pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Percepatan pemulihan ekonomi tersebut juga membutuhkan adanya prasyarat yaitu vaksinasi dan penerapan protokol yang ketat," kata Tim di JEC, Kamis (17/6).

Kadin DIY meyakini program vaksinasi menjadi kunci yang menentukan pulihnya kehidupan masyarakat, termasuk aspek perekonomian. Pemerintah terus mengejar percepatan pelaksanaan vaksinasi virus corona (covid-19).

Secara nasional, target vaksinasi dipatok 1 juta dosis penyuntikan per hari. Angka tersebut melampaui capaian penyuntikan sebelumnya yang sebesar 500.000 dosis per hari. Bulan Mei-Juni 2021 ditargetkan mencapai angka 750.000 hingga 1 juta dosis per hari.

"Untuk mendukung percepatan vaksinasi, Kadin DIY didukung oleh Pemda DIY dan seluruh asosiasi pengusaha yang bergabung di Kadin DIY menyelenggarakan vaksinasi bagi 50.000 pelaku UMKM dan dunia usaha di DIY, termasuk anggota koperasi," jelas dia.

Ia berharap, vaksinasi tersebut dapat membuat pelaku UMKM dan dunia usaha (termasuk koperasi) di DIY bekerja dengan lebih nyaman,aman, dan produktif. Kondisi tersebut, lanjut dia, dapat memberikan kontribusi yang nyata pada percepatan pemulihan ekonomi di DIY.

Wakil Ketua Panitia Vaksinasi Kadin DIY Hermawan Ardiyanta menyampaikan, masih banyak pelaku UMKM dan dunia usaha yang belum divaksin. Dengan progran vaksinasi bagi 50 ribu orang pada minggu depan, sekitar 1/7 dari total 300 ribu orang pelaku usaha di DIY akan mendapatkan vaksin.

Ia menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi tersebut diselenggarakan di Gedung JEC Yogyakarta mulai 20-29 Juni 2021 jam 08.30 WIB sampai 16.30 WIB. Pelaksanaan dilakukan secara terjadwal dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Pendaftaran peserta vaksinasi telah berjalan dan dilakukan secara kelompok yang dikoordinasi oleh masing-masing asosiasi pengusaha di DIY," jelas dia.

Bagi asosiasi, perusahaan, koperasi dan kelompok UMKM yang ingin memperoleh informasi dan atau mendaftar vaksinasi yang diselenggarakan oleh Kadin DIY dapat menghubungi Sekretariat Kadin DIY.

Pendaftaran khusus UMKM dan Koperasi dapat dilakukan melalui link://http: bit.ly /formvaksin_umkmdiy. Pelaksanan vaksinasi khusus bagi UMKM dan Koperasi pada tanggal 24 Juni 2021.(OL-5)