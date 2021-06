Harga Tahu di Temanggung Konsisten Naik Bikin Pening Pedagang

HARGA tahu di Temanggung, Jawa Tengah kembali mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir sebesar Rp500 per potong. Kenaikan harga ini sebagai dampak dari tingginya harga kedelai import belakangan ini.

Sebelumnya, sekitar Februari lalu harga tahu telah naik rata-rata Rp500 per potong, yakni dari Rp2.500 per potong menjadi Rp3.000. Ketika itu harga kedelai import telah naik dari sebelumnya kisaran Rp7.000 sampai Rp 8.000 per kilogram (kg) menjadi Rp9.000 hingga Rp10 ribu per kg.

"Sekitar sepekan ini kami menaikan lagi harga tahu dari Rp3.000 menjadi Rp3.500 per potong. Soalnya harga kedelai sudah mahal, mencapai Rp11 ribu per kg," ujar Fatma,26, salah seorang pedagang tahu di Pasar Temanggung,

Selasa (1/6).

Sedangkan tahu kulit atau tahu merah atau tahu yang telah melalui proses penggorengan terlebih dahulu juga mengalami kenaikan rata-rata Rp500 per bungkus. Sebelumnya harga tahu jenis ini dijual Rp2.000 per bungkus. Sekarang naik menjadi Rp2.500 per bungkus. Tiap bungkus berisi 10 tahu ukuran kecil.

Terkait kenaikan harga tahu ini, diakui Fatma, pihaknya kerap menerima komplain dari pembeli. Terutama para pelanggan yang kebanyakan adalah penjual bakso dan makanan lainnya. Mereka membutuhkan tahu kulit sebagai campuran makanan. Komplain diutarakan lantaran para pedagang makanan ini kesulitan menaikan harga, padahal harga bahan bakunya seperti tahu juga naik.

"Setelah saya jelaskan ke mereka (pelanggan) tentang kenaikan harga kedelai yang menjadi penyebab naiknya harga tahu, rata-rata mereka bisa menerima dan tetap membeli, jadi volume penjualan tidak berkurang,"kata Fatma.

Dijelaskan Fatma, setiap harinya ia mampu menjual rata-rata 30 boks tahu kulit. Tiap boks berisi 180 hingga 200 tahu. Sedangkan penjualan tahu putih potong rata-rata mencapai tiga papan per hari. Tiap papan berisi 16 potong tahu putih. (OL-13)

