Bawa Budaya Yogyakarta ke Dunia melalui Desain Interior Kantor

KARYA desain interior kantor berjudul The Eclectic of Yogyakarta yang mengangkat nilai budaya Indonesia berhasil meraih penghargaan tingkat dunia. Ada tiga penghargaan sekaligus yang berhasil diraih untuk karya tersebut pada tahun ini.

CEO Arkadia Works Wiza Hidayat menyebutkan penghargaan itu ialah Asia Pacific Property Awards dari Inggris pada kategori Office Interior untuk Indonesia, Muse Design Awards dari AS untuk kategori Interior Design, dan A Design Award dari Italia untuk kategori Interior Space and Exhibition Design. The Eclectic of Yogyakarta diterapkan untuk kantor Concentrix. Karya tersebut merupakan karya desainer-desainer Arkadia Works, firma desain dengan spesialisasi office interior asal Indonesia.

"Terletak di Lippo Mall Plaza Yogyakarta, Concentrix membangun kantor dengan desain fresh, modern, fun, dan colourful untuk menginspirasi karyawan mereka yang didominasi oleh milenial dengan rentang usia 23-35 tahun. Dalam dunia arsitektur, Eclectic berarti menggabungkan elemen-elemen heterogen pada suatu desain bangunan," ujar Wiza dalam keterangan resmi, Selasa (25/5).

Kantor seluas 1.349 m² itu didesain dengan paduan elemen-elemen desain interior modern dan tradisional khas lokal seperti wayang, batik, tampah, batu andesit, sepeda onthel, rotan, lampu petromaks, kerajinan tangan, dan elemen-elemen tradisional lain yang merepresentasikan identitas lokal Yogyakarta. Hal ini kemudian menjadi menarik karena meski menggunakan elemen-elemen tradisional dalam desainnya, kantor Concentrix tetap terlihat modern dengan paduan warna-warna terang serta furnitur dan teknologi terkini di dalam kantor.

Konsep desain itu terinspirasi dari strategi bisnis Concentrix yakni Global Consistency. Local Intimacy. Concentrix sebagai perusahaan multinasional dengan layanan bisnis global yang memiliki spesialisasi customer engagement ingin menyampaikan pengalaman pelanggan dalam bahasa dan budaya lokal.

Menurut Wiza, pihaknya mengusung konsep itu sesuai dengan kebutuhan Concentrix yang menginginkan konsep Local Intimacy untuk diangkat menjadi tema yang sejalan dengan strategi bisnis mereka. Pihaknya datang dengan konsep desain yang mengangkat nilai-nilai budaya lokal Yogyakarta.

"Mengerjakan kantor Concentrix merupakan pengalaman yang sangat menarik untuk kami. Selain mendukung kesuksesan klien, kami juga dapat menceritakan budaya Yogyakarta kepada dunia. Melalui karya ini kami berharap semakin banyak orang yang mengenal budaya Yogyakarta (terutama orang-orang di luar Indonesia). Semoga karya ini dapat menjadi referensi desain khususnya desain interior kantor yang erat dengan budaya lokal Indonesia," ujar Wiza. (OL-14)