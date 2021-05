Aktivitas Perbankan Semakin Menggeliat Pascavaksinasi

KEMUDAHAN bagi nasabah UOB Indonesia untuk bertransaksi perbankan terus ditingkatkan. Yang terbaru, UOB Indonesia meluncurkan program banking rewards bertajuk Kejutan Simpanan 2.0.

Program ini dirancang seiring dengan keberhasilan program Kejutan Simpanan pada 2020, yang menghasilkan peningkatan saldo giro dan tabungan mencapai 19%, dibanding tahun sebelumnya.

Head of Personal Financial Services and Digital Bank UOB Indonesia, Khoo Chock Seang, mengatakan, bahwa kepercayaan diri konsumen Indonesia secara bertahap semakin meningkat, seiring dengan peluncuran program vaksinasi covid-19 di Tanah Air.

"Oleh karena itu, kami percaya daya beli masyarakat akan meningkat seiring dengan kebutuhan menabung untuk menjaga dari kondisi tak terduga," ungkapnya, dalam webinar, Senin (3/5).

Menurutnya dalam rangka membantu nasabah menyeimbangkan gaya hidup dan

kebutuhan finansial mereka, UOB Indonesia menawarkan berbagai solusi

perbankan dan investasi untuk membantu menumbuhkan tingkat kekayaan

mereka.

"Program Kejutan Simpanan yang mencatatan kesuksesan tahun lalu, adalah salah satu upaya kami untuk memungkinkan nasabah menabung dan berbelanja dengan lebih bijak," terangnya.

Dikatakannya bank juga menilai bahwa nasabah semakin aktif dalam

bertransaksi, terutama dalam menggunakan aplikasi TMRW Digital Bank.

Oleh karena itu, melalui program Kejutan Simpanan 2.0 ini, nasabah dapat memperoleh reward points dan memenangkan berbagai hadiah, termasuk voucher dan peralatan elektronik rumah tangga hanya dengan menabung atau melakukan transaksi perbankan.

"Nasabah UOB Indonesia juga dapat mengumpulkan reward points tambahan

saat mereka membeli produk asuransi atau melakukan pembayaran

menggunakan kartu debit dan kredit UOB, bertransaksi menggunakan

aplikasi TMRW Digital Bank atau saat mengajukan pinjaman UOB," tuturnya.

Pada setiap kuartal, tiga penabung teratas dengan peningkatan saldo

rata-rata tertinggi juga berhak memenangkan hadiah. Mulai dari emas batangan hingga saldo yang dikreditkan di tabungan.

"Selain hadiah triwulanan, nasabah dengan kenaikan saldo rata-rata

tahunan tertinggi berhak memenangkan hadiah utama mobil listrik Tesla

Model 3 Standard Range," tambahnya.

Program Kejutan Simpanan pertama kali diluncurkan pada 2020 dengan

hadiah utama sebuah apartemen di kawasan segitiga emas Jakarta senilai

sekitar Rp1,4 miliar. Hadiah utama ini telah diserahkan pada Maret

2021. (N-2)