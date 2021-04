Pasokan Melimpah, Harga Cabai di Aceh Turun

PERTENGAHAN Ramadan 1442 H, harga cabai merah di Pidie, Banda Aceh dan Pidie Jaya turun karena stok cabai saat ini masih aman. Dan petani sedang mengalami panen. Di pusat Pasar Sayur Pante Teungoh, Kota Sigli, Ibukota Kabupaten Pidie, misalnya harga cabai merah kualitas super Rp28.000 per kg. Harga tersebut lebih murah dari pekan lalu Rp35.000 per kg. Lalu cabai merah kualitas sedang dari sebelumnya Rp30.000 per kg, sekarang turun menjadi Rp20.000 per kg.

Berbeda dengan harga cabai hijau yang tetap stabil pada kisaran Rp30.000 atau Rp28.000 per kg. Kemudian harga cabai rawit juga pada posisi stabil yaitu Rp30.000 per kg.

"Hanya cabai merah yang harganya turun, itu mungkin karena permintaan berkurang selama Ramadan," kata Fadli, pedagang cabai di pusat Pasar Sayur Pante Teungoh Sigli, Kabupaten Pidie, Kamis (29/4).

baca juga: Harga Cabai

Diperkirakan harga cabai merah berpotensi naik pada akhir Ramadan hingga awal Lebaran Idul Fitri 1442 H. Kemungkinan itu karena biasanya pada akhir Ramadan permintaan meningkat. Apalagi saat hari mameugang (hari tradisi makan lauk daging) dua menjelang Lebaran Idul Fitri.

"Kalau awal lebaran, warga di Aceh sering melaksanakan kenduri pesta pernikahan dan kenduri syukuran. Itu sebabnya harga cabai sering mahal pada awal Lebaran Idul Fitri," kata Hanum, pembeli cabai di Pasar Pante Teungoh Sigli. (OL-3)