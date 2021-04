Pelindo 1 Gandeng Raksasa Smelter Tiongkok

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1, telah menjalin kerja

sama dengan Union Resources & Engineering Co., Ltd terkait dengan

pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung.

Direktur Utama Pelindo 1 Prasetyo mengungkapkan, perseroan terus melakukan akselerasi pengembangan potensi Kuala Tanjung Port and Industrial Estate (PIE) untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui penandatanganan nota

kesepahaman antara Pelindo 1 melalui anak perusahaannya, PT Prima Pengembangan Kawasan (PPK) dengan Union Resources & Engineering Co., Ltd (UREC).

"Kerja sama ini tentang pemanfaatan lahan dan infrastruktur di Kawasan

Industri Kuala Tanjung," terangnya, Kamis (29/4).

Penandatanganan MoU yang dilaksanakan di Grha Pelindo Satu, Medan, itu dilakukan Direktur Utama PT PPK Jansen Sitohang dengan Chief Representative of Jakarta Office, Indonesia UREC Co., Ltd, Meng Zhanqian.

Prasetyo menjelaskan, ruang lingkup kerja sama ini adalah pemanfaatan lahan dan infrastruktur dasar yang akan disediakan oleh Pelindo 1.

Melalui anak usahanya PT PPK, Pelindo 1 menyediakan lahan untuk kebutuhan pembangunan smelter tembaga milik UREC di Kawasan Industri Kuala Tanjung.

"Smelter tembaga ini akan dibangun di area seluas 100 hektare yang

terintegrasi dengan pelabuhan," ujarnya.

Lebih lanjut dia paparkan, Kuala Tanjung berada dalam posisi yang sangat strategis, yakni di tengah jalur utama Selat Malaka.

Karena itu keberadaan Kuala Tanjung Port and Industrial Estate (PIE)

berpotensi besar menjadi simpul penting dalam jaringan logistik dan supply chain global. "Sehingga Kuala Tanjung akan menjadi pelabuhan masa depan Indonesia," imbuhnya.

Selain UREC, Prasetyo mengungkapkan bahwa perseroan juga sudah melakukan kerja sama global logistik dengan sejumlah strategic partner.

Pelindo 1 pun akan menggandeng Zhejiang Seaport dan Port Rotterdam sebagai operator pelabuhan yang terbesar di Asia dan Eropa dengan memiliki jaringan logistik global.

Kerja sama itu pun bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan Kuala

Tanjung PIE yang terdiri dari dua bagian yang terintegrasi, yakni kawasan pelabuhan (Kuala Tanjung Multipurpose Terminal) dan kawasan

industri (Kuala Tanjung Industrial Zone). (N-2)