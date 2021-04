H-17 Lebaran Harga Kacang Tanah dan Bawang Naik di Bengkulu

HARGA komoditas kacang tanah dan bawang di 20 pasar tradisional di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, mulai merambat naik.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kabupaten Tengah (Benteng), Edwar Novrin di Bengkulu, mengatakan, sejumlah komoditas seperti kacang tanah, bawang merah dan bawang putih di 20 pasar tradisional Kabupaten Benteng, mengalami kenaikan harga.

"Harga komoditas kacang tanah, bawang merah dan putih mengalami kenaikan dan dipastikan mendekati Lebaran harga terus naik," katanya.

Harga kacang tanah sebelumnya Rp32 ribu menjadi Rp50 per kg. Harga bawang dijual pedagang Rp28 ribu saat ini harganya tembus Rp32 ribu per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada bawang putih sebelumnya Rp24 ribu menjadi Rp30 ribu per kg. Kacang tanah naik mencapai Rp18 ribu per kg, bawang merah naik Rp4 ribu per kg dan bawang putih naik Rp6 ribu per kg.

Berbeda dengan harga bawang, harga cabai merah di pasaran malah mengalami penurunan harga terjadi akibat melimpahnya hasil panen. Jika sebelumnya harga cabai keriting seharga Rp40 ribu saat ini seharga Rp26 ribu per kg. Cabe rawit dari yang sebelumnya Rp50 ribu menjadi Rp40 ribu per kg. (OL-13)

