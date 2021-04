Pasang Videotron, Kadis Kominfo Bertemu CEO Antara Digital Media

KEPALA Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura Gustaf Griapon, ST, melakukan pertemuan dengan CEO Antara Digital Media, Darmadi untuk membahas pemasangan atau pembangunan Videotron di Sub PB PON XX 2021 Kabupaten Jayapura, yang berlangsung di Kantor Berita Antara, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/4/2021).



Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Divisi Operasional Kerjasama Media dan IT Jhon, Manager Pengembangan Bisnis Hendri Wiranto dan Kepala Divisi Bisnis Antara Digital Media Teguh Rahmanto.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, ST, mengatakan pertemuan tersebut bagian dari silaturahmi antara untuk membahas pembangunan Videotron di Sub PB PON XX 2021 Kabupaten Jayapura



“Dibahas soal kelanjutan pemasangan Videotron oleh Antara untuk Sub PB PON Kabupaten Jayapura. Selain itu juga, membahas pelaksanaan sosialisasi dan publikasi PON XX 2021 melalui jejaring Antara Digital Media," kata Gustaf Griapon ketika ditemui wartawan media online ini, Rabu (21/4/2021) di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani Kabupaten Jayapura.



Lanjutnya, pihaknya juga membahas pelaksanaan persiapan talk show dan kesiapan penyelenggaraan PON XX Tahun 2021, Sub PB PON XX Kabupaten Jayapura yang akan dilaksanakan pada 19 Mei 2021 di Kantor Antara Digital Media. "Talk show ini akan menghadirkan narasumber yaitu Ketua Sub PB PON XX Kabupaten Jayapura dan perwakilan Menkopolhukam," tuturnya.



Terpisah, CEO Antara Digital Media, Darmadi mengatakan untuk pemasangan Videotron akan melihat pusat keramaian. “Untuk kriterianya adalah tempat yang banyak orang dan gampang dilihat,” terangnya. (RO/OL-10)