Pemkab Banyumas Pastikan Keamanan Stok Pangan

PEMKAB Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) memastikan keamanan stok kebutuhan pokok di wilayah setempat. Harga-harga juga terpantau terkendali, hanya ada kenaikan sedikit pada daging ayam. Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap stok dan harga kebutuhan pokok di pasaran.

"Untuk harga, misalnya, relatif stabil. Hanya harga ayam yang mengalami kenaikan sedikit. Untuk beras, minyak dan kebutuhan lainnya tidak mengalami lonjakan harga," jelas Bupati di sela-sela pemantauan harga di Pasar Manis, Purwokerto pada Rabu (21/4).

Hanya daging ayam yang mengalami harga fluktatif, sebab dalam kondisi normal Rp35 ribu hingga Rp36 ribu per kg, kemudian mengalami kenaikan saat sekarang menjadi Rp40 ribu per kg. Namun demikian, sebetulnya dalam beberapa waktu sempat mencapai Rp41 ribu per kg.

Bupati mengungkapkan jika ada komoditas yang mengalami gelojak harga, maka da kemungkinan nantinya digelar operasi pasar. Tetapi, sementara ini harga-harga relatif stabil dan mudah-mudahan nantinya tetap tidak ada gejolak hingga Lebaran.

"Tahun lalu, sempat ada operasi pasar (OP) gula pasir karena harga melonjak. Tidak tahu tahun ini, kalau ada gejolak harga bisa saja dilaksanakan OP," tambahnya. (OL-3)