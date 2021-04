Istri Positif Covid, Kang Emil Semangati dengan Menulis Terbalik

GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan semangat kepada sang istri Atalia Praratya Kamil yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri lantaran terkonfirmasi positif covid-19. Diketahui, Atalia menjalani isolasi mandiri di rumah dinas Gedung Negara Pakuan Bandung.

Pria yang kerap disapa Kang Emil itu tampak di depan jendela kaca dengan memegang alat untuk menulis. Sang istri pun lantas bertanya apa yang sedang dilakukan oleh suaminya. Ternyata, Kang Emil memberikan semangat kepada sang istri dengan tulisan I Love You, Get Well Soon dengan gaya menulis terbalik. Dilanjut dengan bubuhan gestur tangan ala Korea yang berarti Saranghaeyo dalam bahasa Indonesia artinya sayang.

"Nyemangatin istri di kamar isolasi dengan menulis kebalik. Dulu ini skill wajib para dosen arsitektur ITB kalau lagi mengasistensi gambar mahasiswa saat duduk berhadapan. Semoga imunnya @ataliapr naik drastis. Aaminn," tulisnya dalam caption instagram pribadinya @ridwankamil yang memperlihatkan video aksinya tersebut

"Semoga tidak marah, kalau lipstik diornya dipake nulis," imbuhnya.

Melihat aksi suaminya, Atalia pun tertawa-tawa dan mengucapkan terima kasih.

"That's so sweet. Makasi bapak," ucap Atalia senang.(OL-5)