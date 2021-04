Perluasan Vaksinasi Covid-19 Tumbuhkan Ekonomi Malang Raya

BANK Indonesia (BI) wilayah Malang, Jawa Timur menyatakan perluasan vaksinasi covid-19 mendongkrak perekonomian disumbang dari kegiatan usaha mulai membaik dan bukanya sektor industri. Kegiatan usaha yang mulai tumbuh mendorong peningkatan kebutuhan uang tunai periode Ramadan dan Lebaran.

"Daya beli masyarakat juga membaik ditandai dengan inflasi Kota Malang 0,08% pada Maret (mtm)," tegas Kepala Perwakilan BI Malang, Azka Subhan Aminurridho, Jumat (16/4).

Selain itu, membaiknya perekonomian lantaran relaksasi beberapa kebijakan pemerintah di antaranya pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) dan kebijakan BI berupa pelonggaran Rasio Loan To Value (LTV) atau Rasio Financing To Value (FTV). Peningkatan kebutuhan uang tunai juga dipengaruhi oleh tren pertumbuhan uang kartal dan preferensi perbankan ke pecahan Rp100.000.

Pelonggaran mobilitas masyarakat berdampak besar meningkatkan kebutuhan uang tunai pada Ramadan ini ketimbang tahun lalu yang diperketat melalui PSBB.Karena itu, kebutuhan uang tunai meningkat selama Ramadan dan Idul Fitri sebagai dampak dari peningkatan transaksi di masyarakat.

Khusus Ramadan ini perkiraan kebutuhan uang tunai di Kabupaten/Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten/Kota Pasuruan dan Kabupaten/Kota Probolinggo meningkat sebesar 46,84% atau sebesar Rp4,511 triliun ketimbang 2020 hanya sebesar Rp3,072 triliun.

Uang pecahan besar Rp4,024 triliun atau naik 49,81% dari periode 2020 sebesar Rp2,686 triliun dan uang pecahan kecil Rp487 miliar naik 26,16% dari periode 2020 sebesar Rp386 miliar.Untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang, lanjutnya, BI Malang menyiapkan strategi melalui penarikan oleh perbankan dan kas keliling di BPR, serta penukaran bagi pemangku kepentingan, lembaga, instansi negara mitra BI.

"Penukaran uang di 84 titik loket perbankan dan 38 loket BPR di Malang Raya sejak 3-11 Mei 2021," pungkasnya.(OL-3)