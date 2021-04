Pandemi, Pemprov Jawa Barat Gelar Buka Puasa Bersama Virtual

SEKITAR 1.000 warga yang berasal dari 27 kabupaten/kota di Jawa

Barat akan mengikuti Buka Bersama on The Screen (Bubos) yang akan

dilaksanakan pada 24 April mendatang. Sebelum masa pandemi covid-19, kegiatan ini bertajuk Buka Bersama On The Street.

Ketua Tim PKK Jawa Barat, Atalia Praratya Ridwan Kamil, mengatakan,

para peserta akan mengikuti kegiatan secara hybrid. Hanya sebagian kecil peserta yang akan mengikuti secara tatap muka, dengan tetap

mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

"Insya Allah sudah siap dan diikuti peserta yang tersebar di 27 kabupaten/kota secara hybrid," kata Atalia di Bandung, Jumat (16/4).

Bubos 2021 juga melibatkan berbagai komunitas seperti komunitas Jabar Bergerak, Pramuka, Viking Persib dan transfortasi online.

Attalia menyebutkan, dalam kegiatan tersebut dilakukan juga program

Rantang Siswa. Program yang digulirkan Dinas Pendidikan Jawa Barat ini

melibatkan para siswa di Jawa Barat untuk memberikan makanan hasil

olahan sendiri kepada yang membutuhkan.

"Jadi siswa didorong menjadi anak yang peduli dengan cara mengirimkan

masakan sendiri dan akan mengirimkan kepada salah satu tetangganya atau

kepada masyarakat yang membutuhkan," tambahnya.

<>Rantang siswa<>

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi menambahkan Rantang Siswa bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kepekaan siswa dalam rangka penumbuhan karakter di tingkat SMA, SMK maupun SLB.

Menurutnya, antusiasme para siswa dalam mengikuti program ini terbilang

tinggi. Sebanyak 25.500 siswa SMA, 14.400 SMK dan 2.100 siswa SLB sudah terdaftar.

"Target kita sekitar 50 ribu, sedangkan total yang sudah terdaftar

42.500 siswa. Saya optimis pada pelaksanaanya nanti 24 April bisa

mencapai 80 ribu siswa dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat," katanya

Mereka akan membagikan makanan buatan sendiri yang dikemas dalam

rantang untuk dikirimkan kepada tetangga, teman, anak yatim dan lansia.

"Bukan maksud riya, mereka harus foto dan dikirim ke instagram dengan

hastag Rantang Siswa," jelasnya

Dedi menjelaskan, Rantang Siswa merupakan bagian dari rangkaian Smart Trend Ramadan yaitu program pesantren anak sekolah di bulan Ramadan, meliputi kegiatan kids (Kajian, Islam di Sekolah), ngopi (Ngobrol Pendidikan Islam), serta penulisan Mushaf dengan melibatkan 165 sekolah.

"Kegiatan ini bisa dikatakan sebagai pesantren virtual,"ujarnya

Kegiatan ini juga, lanjut Dedi, dibuat untuk membiasakan diri menghadapi adaptasi kebiasaan baru setelah para siswa tidak sekolah lebih dari setahun.

"Program ini bisa membantu psikologi siswa yang sudah tidak

belajar langsung ke sekolah selama setahun. Juli, kita pastikan belajar tatap muka di sekolah," tandas Dedi. (N-3)