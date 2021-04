Badai Seroja Rusak 6 BTS Kominfo dan 444 Operator Seluler di NTT

KEMENTERIAN Kominfo RI telah membangun sedikitnya 2.700 BTS di Nusa Tenggara Timur. Namun, badai Seroja yang melanda wilayah itu telah menyebabkan hilangnya signal telekomunikasi di sejumlah wilayah di NTT.

Pemulihan fasilitas telekomunikasi yang rusak akibat badai Seroja itu dilakukan melalui kerjasama Kemenkominfo dan operator Seluler.

"Ada 6 BTS milik Kominfo yang down, Sedangkan dari operator seluler ada 444 yang down, dan ada 170 akses internet yang langsung menghubungkan akses internet langsung ke satelit juga down atau tidak berfungsi maksimal," ujar Menkominfo, Johny G. Plate.

Saat mengunjungi pengungsi, Menkominfo menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menimpa warga Ile Ape.

"Ini cobaan berat, Covid dan bencana alam. Ada 2.700 BTS di NTT, 450 rusak. Kerja sama Kominfo dengan perusahaan Seluler, sebanyak 444 down. 170 akses internet dari 1.333 akses internet yang dibangun oleh Bakti juga down," ujar Johny Plate.

Menurut Sekjen DPP Partai Nasdem itu, pihaknya akan menyelesaikan perbaikan fasilitas telekomunikasi ini. "Saya mendapat laporan bahwa secara bertahap listrik mulai pulih, sehingga diharapkan telekomunikasinya juga akan di benahi. Kecuali ada 6 BTS yang benar-benar rubuh dan hanyut, ada 6 yang harus dibangun baru," imbuhnya.

Menkominfo menegaskan, kedatangannya ke NTT guna memastikan rencana pembangunan BTS di wilayah 3T di Indonesia, akan terus dilakukan, tidak berhenti walau ada bencana. Bahkan, bencana ini menyebabkan dirinya lebih fokus dan lebih kompak.

Disebutkan, dalam program pembangunan BTS di wilayah 3T termasuk di NTT, akan dibangun 421 BTS yang akan melayani 421 Desa yang dibangun tahun 2021, termasuk 31 BTS yang akan di bangun di Lembata.

"Saya berharap ini segera dibangun agar masyarakat kita dapat terlayani dengan signal 4G yang lebih cepat. Dan akses internet dari V-zat ke satelite tahun 2021 akan dibangun," ujar Menkominfo.

Disebutkan, tahun 2021 akan dibangun 416 akses internet pada 416 titik layanan publik. "Detailnya akan dibicarakan karena di seluruh NTT. Puskesmas sudah, sekarang akan menyasar kantor desa, tapi saya pastikan ada 416 titik dan 421 BTS akan dibangun," ujar Menkominfo. (OL-13)

