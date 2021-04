Kabupaten Paser, Kaltim Memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Surya

MASYARAKAT sangat memerlukan listrik sebagai sumber enegi dalam mendukung aktivitas keluarga, perkantoran, kegiatan hingga industri. Di sisi lain, pembangkit listrik yang dibangun justruk menghasil polutan dan tak ramah terhadap lingkungan.

Untuk membutuhkan listrik sebagai energi masyarakat yang ramah lingkungan dan selaras dengan upaya mencegah pemanasan global, PT Kideco Jaya Agung (Kideco) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim)

Proses pembangunan PLTS yang ditempatkan di lingkungan perumahan karyawan Kideco di Batu Kajang tersebut telah dimulai pada Oktober 2020 dan selesai pada bulan Maret 2021.

Adapun PLTS tersebut menggunakan solar panel (Fotovoltaik) sebanyak 999 unit dengan 3 inverter yang mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 409 kilo watt peak (kwp) untuk penghematan penggunaan operasional selama 7 jam.

Beroperasinya PLTS Kideco ini secara jangka panjang akan memberikan efisiensi dalam penghematan biaya sebesar 45 % dibanding saat penggunaan PLTD yang selama ini digunakan oleh Kideco.

Peresmian PLTS dilakukan secara langsung oleh Direktur Utama Indika Energy Arsjad Rasjid yang didampingi oleh Komisaris Utama Kideco Azis Armand, serta Presiden Direktur Kideco M. Kurnia Ariawan.

Pada keterangan pers, Senin (12/4), Arsjad Rasjid mengatakan,“Pembangunan PLTS di Kideco ini merupakan wujud komitmen Indika Energy untuk menggunakan energi bersih di dalam operasionalnya."

"Hal ini serta merupakan wujud implementasi diversifikasi energi di anak Perusahaan Indika Energy, dan kedepannya diharapkan dapat dikembangkan lebih banyak proyek yang serupa,” ujar Arsjad.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur Kideco, M. Kurnia Ariawan menyampaikan bahwa ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan Kideco untuk menuju kepada “Green Mining”.

Menurut Kurnia, Kideco berkomitmen menjadi perusahaan pertambangan yang bertanggungjawab dalam melakukan pembangunan secara asri yang memperhatikan sisi ekologis dari lingkungan hidup.

“Semua inisiatif yang dilakukan bertujuan menjadikan Kideco menjadi tambang yang hijau yang memberikan manfaat bagi lingkungan hidup dan lingkungan sosial,” pungkasnya.

PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Proses pembangkitan listrik tenaga surya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dengan menggunakan Fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya.

PLTS yang dibangun Kideco di lingkungan perumahan karyawan adalah yang menggunakan proses pembangkitan listrik secara langsung menggunakan Fotovoltaik.

Sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, Kideco terus berupaya mendukung berbagai kebijakan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan perubahan iklim.

Dengan pembangunan PLTS ini Kideco juga turut serta dalam menjalankan tujuan dari Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Salah satu poin di perjanjian tersebut adalah upaya untuk meningkatkan dan memanfaatkan energi terbarukan.

Dengan digunakannya panel surya tersebut, selain menghemat listrik berbayar, juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca penyebab kerusakan iklim akibat pemanasan global.

Seperti di ketahui PT Kideco Jaya Agung (Kideco) merupakan anak usaha dari PT Indika Energy Tbk.(RO/OL-09)