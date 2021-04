Ketua KONI Pusat Nilai Kabupaten Jayapura Sudah Siap Gelar PON XX

JELANG Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 yang akan dihelat pada 2 Oktober 2021, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat dan peserta Chief de Mission (CdM) Meeting II tiba di Jayapura untuk mengikuti Chief de Mission (CdM) Meeting II Tahun 2021.

Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman memimpin rombongan para Ketua KONI Kontingen Peserta PON dari 32 provinsi. Setelah tiba, rombongan diterima oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, yang juga Ketua Sub PB PON XX Kabupaten Jayapura, di Lapangan Apel Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (7/4/2021).



Untuk diketahui, setelah mengunjungi Pemkab Jayapura, rombongan CdM Meeting II ini melanjutkan kunjungan mereka ke Kota Jayapura. Yaitu dalam rangka mengecek kesiapan Pemerintah Daerah bersama seluruh masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan PON XX 2021 di Papua.



"Kami KONI Pusat dengan peserta CdM dari 32 provinsi hadir di Kabupaten Jayapura untuk mendapatkan laporan dari pak Bupati Jayapura tentang kesiapan Sub PB PON Kabupaten Jayapura dalam pelaksanaan PON XX 2021," kata Marciano dalam sambutannya di sela-sela penerimaan peserta CdM Meeting II di Lapangan Apel Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura.



Menurutnya, Kabupaten Jayapura sudah sangat siap dan komitmen Bupati Jayapura beserta masyarakatnya kepada kontingen yang akan datang sangat luar biasa. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan PON XX di sini pastinya akan berjalan dengan baik dan akan ada hal- hal positif yang dicapai sebagai dampak dari pelaksanaan PON XX itu sendiri.



"Kesiapan Kabupaten Jayapura, baik. Secara umum kesiapan luar biasa. Jadi sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi, tetapi juga harus sukses ekonomi adalah harapan kita bersama," tutur suami dari Ketum Pordasi yang baru Triwatty Marciano tersebut.



Sementara itu di tempat yang sama, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, saat disinggung tentang kesiapan akomodasi peserta PON XX 2021 di Papua, yang akan hadir dalam pelaksanaan multicabang olahraga nasional itu, menyatakan telah siap. Bagi peserta PON XX yang akan datang, akomodasi telah dipersiapkan jauh-jauh hari.



"Kami dari Sub PB PON dan PB PON itu berada pada satu kawasan kota dan Kabupaten Jayapura. Jadi tidak terlalu jauh lokasinya. Kesiapan akomodasi hotel-hotel dan penginapan sudah di-booking semuanya dan ada beberapa tempat penampungan di berbagai wilayah sudah terlibat, serta persiapan itu semuanya sudah berjalan. Jadi kami yakin semua bisa terpenuhi," imbuh Ketua Sub PB PON Kabupaten Jayapura di akhir sambutannya. (RO/OL-10)