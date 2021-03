Stok Beras di NTT Cukup Hingga Juli 2021

BULOG Divisi Regional Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini memiliki cadangan beras di gudang sebanyak 19 ribu ton. Cadangan beras tersebut belum termasuk yang berada di gudang swasta, serta para pedagang beras.

"Untuk stok beras di gudang bulog cukup untuk kebutuhan warga selama empat bulan sampai Juli," Kepala Bulog Divre NTT, Asmal di Kupang, Selasa (23/3).

Stok beras akan bertambah karena mulai April-Mei, petani di NTT akan memasuki panen raya. Asmal menambahkan, Bulog NTT akan menyerap beras dari petani untuk menambah stok yang ada di gudang Bulog.

Di sisi lain, harga beras kualitas medium di pasar NTT rata-rata Rp12.000 per kilogram. Sedangkan harga beras medium di petani sebesar Rp10.000 per kilogram. Untuk harga beras bulog dijual sebesar Rp9.500 per kilogram.

Amiludin, pedagang beras di Pasar Naikoten 1, Kupang menyebutkan sejumlah pedagang menjual harga beras premium sampai Rp11.500 per kilogram lantaran stok yang melimpah. Menurutnya, saat panen raya biasanya harga beras di pedagang turun sampai Rp9.500 per kilogram.

"Jika harga beras di petani turun sampai Rp8.500 per kilogram saat panen raya, harga beras di pasar turun menjadi Rp9.500 per kilogram," ujarnya. (OL-15)