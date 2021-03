Menko PMK Muhadjir Wacanakan Gerakan Makan Ikan

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mewacanakan gerakan makan ikan saat kunjungan kerja di Kepulauan Nias, Rabu (17/3). Dalam keterangan tertulis, Rabu (17/3) malam, Menko PMK mengatakan masyarakat di Kepulauan Nias bisa memanfaatkan sumber daya alam lokal untuk meningkatkan gizi.

"Saya melihat sumber daya alam lokal di Nias cukup untuk kebutuhan gizi masyarakat," ujarnya saat berdialog dengan masyarakat di Balai Desa Togide'u, Kecamatan Sitombu, Nias Barat.

Sebelum Nias Barat, Muhadjir juga mengadakan dialog dengan petugas kesehatan, bidan, dan masyarakat di Kantor Wali Kota Gunungsitoli. Dia mengatakan, selain berada di atas tanah yang subur, Nias juga memiliki ikan segar yang berlimpah. Dan ikan segar mengandung asam folat alami yang bisa merangsang otak.

Karena itu dia mewacanakan adanya gerakan makan ikan di wilayah kepulauan yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota tersebut. Muhadjir memberi contoh Presiden Habibie yang sejak kecil suka makan ikan.

"Kalau bisa ini bikin gerakan makan ikan sebanyak-banyaknya, pak Habibie itu orangnya kecil tapi pintar, ternyata waktu kecilnya suka makan ikan," ujar Menko.

Muhadjir mengatakan, sosialisasi dan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya menjaga gizi anak sangat perlu. Selain itu koordinasi antar lembaga terkait perlu ditingkatkan. Terkait dengan stunting, Menko menegaskan sosialisasi, kerja sama dan penanganan kasus tidak boleh berdasarkan angka tetapi harus by name by adress.

"Siapa yang stunting dia harus betul betul ditelusuri dan ditangani secara berkelanjutan sampai tuntas," kata Muhadjir.

Dalam pencegahan stunting juga perlu dilakukan sejak dini, bahkan dilakukan sejak wanita masih remaja putri. Bila anak mengalami stunting, maka bukan hanya tinggi dan beratnya yang kurang, tetapi juga kemampuan otak.(OL-3)