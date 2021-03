Belajar dari Pandemi, Siapkan Perlindungan Asuransi

MANULIFE Indonesia menyediakan layanan perlindungan premium dengan meluncurkan MiPreparation Legacy for Our Assurance (MiPrecious). MiPrecious merupakan produk asuransi jiwa yang dirancang memberikan manfaat perlindungan jangka panjang untuk mempersiapkan Dana Masa Depan sesuai kebutuhan nasabah khususnya mereka dengan segmentasi The High Net-Worth (HNW).

Saat ini, Manulife Indonesia didukung beragam jalur distribusi telah

menjangkau dan melayani nasabah yang mencapai hingga lebih dari 2 juta

jiwa. Nasabah tersebut terdiri atas berbagai lapisan masyarakat, mulai kalangan mapan atau dikenal dengan sebutan high nett work (HNW) hingga kalangan bawah.

Jumlah nasabah HNW Manulife Indonesia tercatat sebanyak lebih dari 4.500 yang memiliki produk dari kanal agency. Lebih dari 3.000

nasabah HNW lainnya tersebar di kanal bancassurance.

Kevin Kwon, Director & General Manager Agency menjelaskan, pandemi telah memberikan pembelajaran. Salah satunya menyiapkan finansial bagi kebutuhan saat ini maupun masa depan dengan baik.

"Seiring dengan kebutuhan tersebut, Manulife Indonesia telah berinovasi

melalui MiPrecious untuk memberikan bekal, persiapan dana masa depan

yang ditujukan orang-orang terkasih dalam menghadapi kondisi yang penuh

dengan ketidakpastian. Kami berharap produk ini dapat menjadi solusi

finansial yang komprehensif untuk kebutuhan perlindungan jiwa keluarga Indonesia di masa mendatang," katanya dalam siaran pers, Selasa (16/3).

Pandemi yang masih berlangsung telah memberikan dampak pada berbagai

aspek kehidupan. Kebutuhan nasabah Indonesia akan asuransi pun

meningkat.

Hal ini diungkapkan dalam Survey Manulife Asia Care 2020. Sebanyak 72%

nasabah yang telah memiliki asuransi mengatakan bahwa mereka berencana membeli tambahan asuransi dalam 18 bulan ke depan. Hal ini jauh lebih tinggi dari rata-rata di kawasan Asia yang mencapai besaran 62%.

Keinginan responden di Indonesia untuk menambah perlindungan produk

asuransi jiwa tercatat sebesar 30%. Manulife Indonesia memahami kebutuhan nasabah yang beragam tersebut, terutama perlindungan jiwa untuk menghindari risiko yang dapat terjadi kapan saja dan kepada siapa

saja. Selain itu juga untuk menyiapkan peninggalan berharga bagi anak maupun generasi berikutnya.

Richard Sondakh, Head of Product Manulife Indonesia menambahkan,

MiPrecious merupakan produk asuransi jiwa yang dilengkapi manfaat

pembayaran tunai tahunan, manfaat pembayaran tunai 10 tahunan, manfaat akhir pertanggungan (maturity) serta manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan. Mereka juga akan membantu nasabah untuk menentukan pilihan dana masa depan yang Diinginkan.

MiPrecious memiliki beragam keunggulan antara lain guaranteed Issuance

Offer, Total hingga 550% Manfaat Tunai Pasti, Total hingga 342% Tambahan Manfaat Tunai, Multi Generation Polis dapat dilanjutkan ke Generasi. Selanjutnya Perlindungan Jiwa mulai dari 30 hari dengan Masa

Pertanggungan Hingga 50 tahun.

Selain berinovasi dengan produk, Manulife Indonesia menghadapi pandemi

dengan terus melakukan kewajibannya melakukan pembayaran klaim terkait

Covid-19 sebesar Rp144 miliar hingga 16 Februari 2021. Sementara itu,

Manulife Indonesia juga membayarkan klaim per Desember 2020 (data

un-audited) sebesar Rp5,5 triliun atau setara dengan Rp15 miliar per

hari atau Rp631 juta per jam.

Komitmen Manulife Indonesia terhadap perlindungan covid-19 semakin

meningkat dengan memperluas perlindungan untuk para nasabah yang

terdiagnosa covid-19 dan menjalankan isolasi mandiri baik di rumah sakit, fasilitas kesehatan non-rumah sakit maupun di rumah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. (N-2)