Terus Berinovasi di Masa Pandemi Covid-19

SATU tahun sudah pandemi covid-19 melanda Tanah Air sejak kasus pertama ditemukan. Hingga kini banyak sektor bisnis dan industri yang terpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berbagai kebijakan pun dilakukan pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional seiring meningkatnya kesehatan masyarakat. Memang tidak semua bisnis tergerus wabah tersebut.

Salah satu usaha yang mampu bertahan di tengah terpaan wabah covid-19 yakni produk kecantikan atau skin care. Hal itu diungkapkan pemilik Helwa Beauty Care, Naabella Tamim.

Sebagai produsen skin care yang berpusat di Malang, Jawa Timur, mereka bahkan telah mendapatkan sejumlah penghargaan serta memiliki predikat The Best Skincare Of The Year. Mereka pun komit membantu pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya dengan terus berinovasi mengeluarkan berbagai produk baru.

“Meskipun situasi ekonomi masih belum pulih sepenuhnya, saat ini kami mampu bertahan dan berkembang. Hal itu dibuktikan dengan peluncuran series kosmetik sebagai bukti bahwa Helwa Beautycare selalu berinovasi,” ujar Naabella.

Ia juga mengatakan bahwa peluncuran produk Helwa kosmetik itu dikarenakan banyaknya permintaan dari pengguna agar mengeluarkan produk kosmetik. Oleh karenanya ia bersama tim langsung melakukan inovasi untuk memenuhi keinginan pelanggan tersebut.

Brand yang juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai Produk Skincare Rekomendasi Terbaik yang Aman dan Halal itu kini memiliki beberapa produk kosmetik unggulan yang dapat digunakan, di antaranya adalah Bb Cushion, Loose Powder, Lip Cream, Eyeliner, dan Eyebrow.

“Kami akan terus selalu berinovasi dan tidak mau ketinggalan jaman. Saya pun selalu belajar dan mengikuti trend terbaru, untuk menghadirkan produk yang diinginkan pasar dan tentunya selalu terjamin kualitas dan keamanannya, serta telah terdaftar di BPOM,” ujarnya.

Sementara itu, Marketing Manager Helwa Beauty Care, Eko Cahyono mengatakan bahwa tanggapan pasar terhadap produk baru mereka cukup baik. Bahkan sudah ada beberapa offline store ternama yang tertarik untuk ikut mendistribusikan produk mereka.

Selain mengeluarkan beberapa produk kecantikan, Helwa Beauty Care juga sudah mendirikan klinik kecantikan bernama Helwa Aesthetic Center di Kota Malang dan akan segera mengembangkan pasar offline di Kota Medan, Bandung, dan Pasuruan guna memuaskan konsumen. (RO/A-1)