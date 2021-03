Harga Cabai di Aceh Turun

HARGA sebagian bahan bumbu dapur di kawasan Provinsi Aceh turun sejak sepekan terakhir. Harga cabai rawit ukuran kecil dua pekan lalu harganya melambung berkisar Rp60.000 hingga p65.000 per kg (kilogram). Sekarang turun pada kisaran Rp30.000 hingga Rp32.000 per kg.

"Pada awal bulan Maret 2021, harga cabai rawit lokal berkisar Rp60.000 hingga Rp65.000 per kg. Kini sudah turun menjadi Rp30.000 atau Rp32.000 per kg. Kalau cabai rawit ukuran besar seperti cabai domba dan cabai jemprit kurang laku di sini" kata Fadhli, pedagang cabai eceran di pusat pasar Sayur Pante Teungoh, Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Sabtu (13/3).

Dikatakan Fadhli, turunnya harga cabai rawit berkisar Rp30.000 hingga 32.000 per kg sudah tergolong sesuai dengan kemampuan konsumen dan sudah menguntungkan petani serta biaya produksi. Adapun harga cabai merah yaitu berkisar Rp35.000 hingga Rp37.000 per kg. Kemudian tomat seharga Rp10.000 hingga Rp12.000 per kg.

"Harga bawang dan tomat masih sama sejak dua pekan terakhir. Permintaan dan pasokan juga stabil" tutur Fajri, padagang bahan bumbu dapur lainnya. (OL-3)