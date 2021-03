Mulai Musim Panen, Harga Cabai Merah di Brebes Turun

BERBEDA dengan harga cabai rawit yang melambung, harga cabai merah pada tingkat petani di sejumlah pasar grosir di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah justru turun. Meski demikian, harga di tingkat eceran cukup tinggi.

Menurunnya harga cabai merah di tingkat petani lantaran sudah memasuki masa panen di sejumlah daerah. Pantauan harga di pasar Sengonm Brebes yang didominasi jual beli komoditas bawang merah dan cabai, harga cabai merah di tingkat petani turun menjadi Rp27 ribu sampai 28 ribu/kg, turun dibanding dua pekan sebelumnya yang mencapai Rp30 ribu/kg.

Di pasar Sengon, petani menjual hasil panennya ke tengkulak. "Saya kalau menjual ke tengkulak di pasar ini. Tidak bisa langsung dijual ke luar daerah," tutur Suhari, seorang petani cabai, Rabu (10/3).

Ia menyebut, tengkulak menjual ke luar daerah biasanya sampai Rp45 ribu/kg. Mereka biasa mengirim dan menjualnya ke luar daerah seperti Tasikmalaya, Cirebon, Bandung, dan daerah-daerah lain. Di pasar ini tidak ada cabai setan atau cabai rawit merah yang harganya sedang melambung," kata Suhari.

Seorang tengkulak di pasar Sengon, Rudi mengaku, membeli cabai merah di petani Rp25 ribu hingga Rp28 ribu/kg. Harga tersebut turun lantaran saat ini cabai dari berbagai daerah sudah mulai panen.

"Kalau beli karungan di petani saat ini Rp25 ribu. Tapi kalau beli eceran di petani Rp27 ribu-Rp28 ribu. Harga standarnya Rp22 ribu per kilogram. Saya tidak kirim ke pasar-pasar di Brebes," turute Rudi.

Berbeda dengan harga di tingkat petani yang mengalami penurunan sejak dua pekan ke belakangan, harga cabai di pasaran atau tingkat pengecer justru naik. Meroketnya harga komoditas cabai, diungkapkan Dairoh, pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Brebes. Menurutnya, hampir sepekan terakhir harga cabai semakin mahal di pasaran.

"Cabai rawit merah Rp115 ribu per kg, cabai rawit hijau Rp65 ribu per kg. Kalau cabai merah keriting sekarang Rp58 ribu per kg, cabai merah besar Rp48 ribu per kg, dan cabai hijau besar Rp 43 ribu per kg," terang Dairoh. (OL-15)