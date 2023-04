Jasa Marga Berlakukan One Way dari Tol Japek sampai GT Kalikangkung

PT Jasa Marga, atas diskresi Kepolisian RI, memperpanjang jalur one way mulai dari kilometer (KM) 68 Jalan Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang. Perpanjangan jalur one way tersebut dimulai sejak Rabu (19/4) pukul 10.35 WIB.

Keputusan tersbeut dilaksanakan setelah mempertimbangkan data volume lalu lintas kendaraan yang meningkat signifikan dari arah Jakarta menuju ke arah timur sejak Rabu dini hari.

Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan, untuk memaksimalkan kapasitas transaksi di GT Cikampek Utama menuju arah Cikampek saat pemberlakuan one way, sejak pukul 12.00 WIB, perseroan telah mengoperasikan 28 gardu tol. Mereka juga menyediakan 17 unit mobile reader untuk memaksimalkan transaksi pengguna jalan yang menuju arah Cikampek.

"Dengan dimajukannya titik one way di KM 68, pengguna jalan dari Cikampek yang menuju arah Jakarta akan dialihkan ke Kota Bukit Indah untuk masuk kembali ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta melalui GT Kalihurip 2," ujar Lisye melalui keterangan tertulis, Rabu.

Adapun, rekayasa lalu lintas lainnya juga diberlakukan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Contra flow dua lajur dari KM 36 sampai KM 68 diterapkan sejak pukul 09.35 WIB.

"Kami imbau untuk pengguna jalan yang menuju arah Bandung melalui Jalan Tol Cipularang agar tidak mengambil lajur Contraflow. Contraflow hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menuju arah timur melalui Jalan Tol Trans Jawa," kata Lisye.

Sementara itu, Jasa Marga sendiri mengimbau pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, mematuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan. Pastikan kecukupan perbekalan, saldo uang elektronik dan BBM sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan lebih nyaman. (Z-11)