Summarecon Mall Kelapa Gading Gelar Acara 'Beautitastic'

SUMMARECON Mall Kelapa Gading (MKG) mempersembahkan Beautitastic yang berlangsung selama lima hari mulai dari dari tanggal 22 November hingga 26 November 2023 di area The Forum, koridor lantai dasar MKG3. Beautitastic menghadirkan lebih dari 30 brand kecantikan baik lokal maupun internasional seperti Aeris, Buttonscarves Beauty, Careso, Dear Me Beauty, Guele, Holika Holika, Our in one, Ruhee Diary, Secondate, Skintific dan masih banyak lagi brand-brand favorit lainnya. Willy Effendy, selaku Center Director Summarecon Mall Kelapa Gading, menyampaikan,"Menyambut kemeriahan rangkaian acara akhir tahun, kami mengundang semua pengunjung dan beauty enthusiast untuk hadir ke Beautitastic." Baca juga: Lesti Kejora Hadiri Grand Opening Motifs Textile & Tailor di Summarecon Bekasi "Acara ini akan merangkul semua aspek kecantikan secara holistik, mulai dari kehadiran brand-brand favorit yang sudah terkurasi hingga inspirasi langsung dari para ahli," jelas Willy dalam keterangan, Kamis (23/11). "Kami berharap kehadiran acara ini dapat menjadi wadah interaksi dan edukasi antara brand dan para penggemar kecantikan sehingga bisa semakin menyadari apa yang dibutuhkan oleh kulit untuk tampilan yang glowing dan percaya diri,” jelasnya. Rangkaian Program Belanja Beautitastic Selama Beautitastic berlangsung, pengunjung Summarecon Mall Kelapa Gading (MKG) dapat menikmati sejumlah program menarik untuk memeriahkan pengalaman berbelanja. "All You Can Grab. Isi penuh totebag dengan beragam produk kecantikan sebanyak mungkin dalam durasi 1 menit. Program ini terbuka untuk semua pengunjung MKG dan berlaku hanya untuk satu kali kesempatan selama periode event<" jelas Willy. Baca juga: Hadirkan Promo Akhir Tahun, AEON Mall Sentul City Hadirkan 'Black Friday' Program ini dibatasi hanya untuk 50 pengunjung pertama setiap harinya, dengan pembelian senilai IDR 200.000 di Booth The Forum MKG 3. Puchy. Dapatkan beragam pouch menarik dengan hanya menukarkan struk perbelanjaan. Program ini terbuka untuk semua pengunjung MKG dan berlaku hanya untuk satu kali kesempatan selama periode event. Program ini dibatasi hanya untuk 30 pengunjung pertama setiap harinya, dengan pembelian senilai IDR 350.000 di booth event Beautitastic, The Forum MKG 3. Envelove Tukarkan struk perbelanjaan dengan voucher Beautitastic dan produk kecantikan lainnya. Program ini hanya berlaku untuk member Summarecon Mall Apps dan terbatas hanya untuk 30 member pertama setiap harinya, dengan pembelian senilai IDR 250.000 di booth event Beautitastic, The Forum MKG 3. Baca juga: Kegiatan Olahraga Sambil Pungut Sampah (Supogomi) Digelar di AEON Mall BSD City "Beautitastic juga menampilkan beragam rangkaian acara menarik yang sayang untuk dilewatkan. Acara semakin menarik dengan "Demo Makeup" yang menghadirkan tips dan trik untuk tampilan terkini dari Makeup Artist Profesional. Acara akan berlangsung setiap pukul 17.00 WIB dengan menghadirkan Windy Caroline pada hari Rabu, 22 November, Angelicca Marthin pada hari Kamis, 23 November dan Vanny Adeline di hari Minggu, 26 November," je;as Willy. Akan hadir juga influencer lifestyle Andy Yanata pada hari Jumat, 24 November pukul 17.00 WIB dalam program talkshow yang akan memberikan tips daily skin routine untuk tampilan ala influencer. Tidak hanya itu, hadir juga talkshow dari brand kecantikan seperti Skin+ dan klinik kecantikan seperti Lavalen dan Derma Express. (RO/S-4_

SUMMARECON Mall Kelapa Gading (MKG) mempersembahkan Beautitastic yang berlangsung selama lima hari mulai dari dari tanggal 22 November hingga 26 November 2023 di area The Forum, koridor lantai dasar MKG3.

Beautitastic menghadirkan lebih dari 30 brand kecantikan baik lokal maupun internasional seperti Aeris, Buttonscarves Beauty, Careso, Dear Me Beauty, Guele, Holika Holika, Our in one, Ruhee Diary, Secondate, Skintific dan masih banyak lagi brand-brand favorit lainnya.

Willy Effendy, selaku Center Director Summarecon Mall Kelapa Gading, menyampaikan,"Menyambut kemeriahan rangkaian acara akhir tahun, kami mengundang semua pengunjung dan beauty enthusiast untuk hadir ke Beautitastic."

Baca juga: Lesti Kejora Hadiri Grand Opening Motifs Textile & Tailor di Summarecon Bekasi

"Acara ini akan merangkul semua aspek kecantikan secara holistik, mulai dari kehadiran brand-brand favorit yang sudah terkurasi hingga inspirasi langsung dari para ahli," jelas Willy dalam keterangan, Kamis (23/11).

"Kami berharap kehadiran acara ini dapat menjadi wadah interaksi dan edukasi antara brand dan para penggemar kecantikan sehingga bisa semakin menyadari apa yang dibutuhkan oleh kulit untuk tampilan yang glowing dan percaya diri,” jelasnya.

Rangkaian Program Belanja Beautitastic

Selama Beautitastic berlangsung, pengunjung Summarecon Mall Kelapa Gading (MKG) dapat menikmati sejumlah program menarik untuk memeriahkan pengalaman berbelanja.

"All You Can Grab. Isi penuh totebag dengan beragam produk kecantikan sebanyak mungkin dalam durasi 1 menit. Program ini terbuka untuk semua pengunjung MKG dan berlaku hanya untuk satu kali kesempatan selama periode event<" jelas Willy.

Baca juga: Hadirkan Promo Akhir Tahun, AEON Mall Sentul City Hadirkan 'Black Friday'

Program ini dibatasi hanya untuk 50 pengunjung pertama setiap harinya, dengan pembelian senilai IDR 200.000 di Booth The Forum MKG 3.

Puchy. Dapatkan beragam pouch menarik dengan hanya menukarkan struk perbelanjaan. Program ini terbuka untuk semua pengunjung MKG dan berlaku hanya untuk satu kali kesempatan selama periode event.

Program ini dibatasi hanya untuk 30 pengunjung pertama setiap harinya, dengan pembelian senilai IDR 350.000 di booth event Beautitastic, The Forum MKG 3.

Envelove Tukarkan struk perbelanjaan dengan voucher Beautitastic dan produk kecantikan lainnya. Program ini hanya berlaku untuk member Summarecon Mall Apps dan terbatas hanya untuk 30 member pertama setiap harinya, dengan pembelian senilai IDR 250.000 di booth event Beautitastic, The Forum MKG 3.

Baca juga: Kegiatan Olahraga Sambil Pungut Sampah (Supogomi) Digelar di AEON Mall BSD City

"Beautitastic juga menampilkan beragam rangkaian acara menarik yang sayang untuk dilewatkan. Acara semakin menarik dengan "Demo Makeup" yang menghadirkan tips dan trik untuk tampilan terkini dari Makeup Artist Profesional.

Acara akan berlangsung setiap pukul 17.00 WIB dengan menghadirkan Windy Caroline pada hari Rabu, 22 November, Angelicca Marthin pada hari Kamis, 23 November dan Vanny Adeline di hari Minggu, 26 November," je;as Willy.

Akan hadir juga influencer lifestyle Andy Yanata pada hari Jumat, 24 November pukul 17.00 WIB dalam program talkshow yang akan memberikan tips daily skin routine untuk tampilan ala influencer. Tidak hanya itu, hadir juga talkshow dari brand kecantikan seperti Skin+ dan klinik kecantikan seperti Lavalen dan Derma Express. (RO/S-4_