Malaysia Food & Travel Fair Berlangsung di QBig BSD City

MALAYSIA Food & Travel Fair ialah acara tahunan yang menghadirkan kekayaan kuliner dan pengalaman wisata terbaik Malaysia kepada masyarakat. Pameran yang bertujuan mempertemukan para pecinta kuliner dan pecinta wisata tersebut berlangsung di QBig BSD City mulai Kamis (16/11) hingga Minggu (19/11). Duta Besar Malaysia ke Republik Indonesia Dato' Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin langsung meresmikan Malaysia Food & Travel Fair tahun ini. Kehadiran duta besar tersebut menunjukkan hubungan budaya dan diplomatik yang kuat antara Malaysia dan Indonesia. Ini menjadikan pameran itu tidak hanya untuk promosi makanan dan perjalanan tetapi juga mempererat persahabatan antara kedua negara. "Makanan memiliki kekuatan luar biasa untuk menyatukan manusia, menghubungkan kita melalui pengalaman bersama. Malaysia, dengan warisan budayanya yang beragam, merupakan harta karun kuliner yang nikmat. Dari kedai jajanan kaki lima yang ramai di Kuala Lumpur hingga rempah-rempah aromatik Penang, acara ini akan menampilkan sebagian dari makanan terbaik Malaysia," ucap Dato Syed Mohamad Hasrin dalam sambutannya. Baca juga: Ruang Komersial Dicari, Sinar Mas Land Tawarkan Cascade Studio Loft BSD City Malaysia Food & Travel Fair bukan hanya tentang kuliner. Acara ini bisa menjadi pintu gerbang untuk menemukan permata tersembunyi dan destinasi ikonik yang menjadikan Malaysia destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Pengunjung bisa mengunjungi booth maskapai penerbangan seperti Malaysia Airlines, Batik Air, dan TransNusa; atraksi wisata seperti Legoland Malaysia Resort; dan travel agent seperti TX Travel dan Travel4All yang hadir untuk memberi penawaran-penawaran terbaik. Selain wisata, dengan hadirnya Malaysia Healthcare dan Education Malaysia, pengunjung bisa mencari informasi mengenai fasilitas kesehatan/medical serta pendidikan/kuliah yang terbaik di Malaysia. "Tidak hanya hidangan gurih seperti nasi lemak atau roti canai dan makanan manis seperti ais cendol, persiapkan lidah Anda untuk menikmati cita rasa durian Musang King Malaysia selama acara ini," ucap Junus Suhid, Direktur Tourism Malaysia. Durian Musang King memang telah lama menjadi primadona masyarakat Indonesia ketika ke Malaysia. Baca juga: Sinar Mas Land Manfaatkan Teknologi AI untuk Manjakan Pengunjung Selama acara ini masyarakat dapat merasakan durian Musang King di booth My Durian. Harga yang ditawarkan juga sangat layak. "Selain itu, kunjungi juga booth makanan Malaysia di Penang Restaurant, Asraf Corner dan Persatuan Wanita Kementerian Luar Negeri (perwakilan)," tutupnya. CEO Retail and Hospitality Sinar Mas Land Fariyanto Nickholas Sonda menyambut baik Malaysia Food & Travel Fair di QBig BSD City. QBig merupakan kompleks ritel urban di atas lahan seluas 18,5 hektare di BSD City yang dikembangkan Sinar Mas Land. Pihaknya berharap ajang itu dapat menarik minat pengunjung QBig sehingga semakin akrab dengan kuliner dan pariwisata Malaysia. Terdiri dari lima bangunan utama yang dirancang sebagai pusat ritel power center pertama di Indonesia, QBig dirancang dengan konsep nearly zero energy building. Konsep ini diimplementasikan dalam tiga langkah utama. Pertama membangun kompleks ritel yang mendukung mikroiklim dengan dominasi area terbuka hijau. Kedua, mengurangi konsumsi energi dengan konsep arsitek yang hemat energi. Ketiga, menerapkan pemakaian energi terbarukan seperti panel surya yang mencapai 22,3 % dari total kebutuhan listrik bangunan. QBig juga mengurangi penggunaan energi fosil dengan mengoperasikan kendaran bertenaga listrik di dalam kawasan. (RO/Z-2)

MALAYSIA Food & Travel Fair ialah acara tahunan yang menghadirkan kekayaan kuliner dan pengalaman wisata terbaik Malaysia kepada masyarakat. Pameran yang bertujuan mempertemukan para pecinta kuliner dan pecinta wisata tersebut berlangsung di QBig BSD City mulai Kamis (16/11) hingga Minggu (19/11).

Duta Besar Malaysia ke Republik Indonesia Dato' Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin langsung meresmikan Malaysia Food & Travel Fair tahun ini. Kehadiran duta besar tersebut menunjukkan hubungan budaya dan diplomatik yang kuat antara Malaysia dan Indonesia. Ini menjadikan pameran itu tidak hanya untuk promosi makanan dan perjalanan tetapi juga mempererat persahabatan antara kedua negara.

"Makanan memiliki kekuatan luar biasa untuk menyatukan manusia, menghubungkan kita melalui pengalaman bersama. Malaysia, dengan warisan budayanya yang beragam, merupakan harta karun kuliner yang nikmat. Dari kedai jajanan kaki lima yang ramai di Kuala Lumpur hingga rempah-rempah aromatik Penang, acara ini akan menampilkan sebagian dari makanan terbaik Malaysia," ucap Dato Syed Mohamad Hasrin dalam sambutannya.

Baca juga: Ruang Komersial Dicari, Sinar Mas Land Tawarkan Cascade Studio Loft BSD City

Malaysia Food & Travel Fair bukan hanya tentang kuliner. Acara ini bisa menjadi pintu gerbang untuk menemukan permata tersembunyi dan destinasi ikonik yang menjadikan Malaysia destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Pengunjung bisa mengunjungi booth maskapai penerbangan seperti Malaysia Airlines, Batik Air, dan TransNusa; atraksi wisata seperti Legoland Malaysia Resort; dan travel agent seperti TX Travel dan Travel4All yang hadir untuk memberi penawaran-penawaran terbaik. Selain wisata, dengan hadirnya Malaysia Healthcare dan Education Malaysia, pengunjung bisa mencari informasi mengenai fasilitas kesehatan/medical serta pendidikan/kuliah yang terbaik di Malaysia.

"Tidak hanya hidangan gurih seperti nasi lemak atau roti canai dan makanan manis seperti ais cendol, persiapkan lidah Anda untuk menikmati cita rasa durian Musang King Malaysia selama acara ini," ucap Junus Suhid, Direktur Tourism Malaysia. Durian Musang King memang telah lama menjadi primadona masyarakat Indonesia ketika ke Malaysia.

Baca juga: Sinar Mas Land Manfaatkan Teknologi AI untuk Manjakan Pengunjung

Selama acara ini masyarakat dapat merasakan durian Musang King di booth My Durian. Harga yang ditawarkan juga sangat layak. "Selain itu, kunjungi juga booth makanan Malaysia di Penang Restaurant, Asraf Corner dan Persatuan Wanita Kementerian Luar Negeri (perwakilan)," tutupnya.

CEO Retail and Hospitality Sinar Mas Land Fariyanto Nickholas Sonda menyambut baik Malaysia Food & Travel Fair di QBig BSD City. QBig merupakan kompleks ritel urban di atas lahan seluas 18,5 hektare di BSD City yang dikembangkan Sinar Mas Land. Pihaknya berharap ajang itu dapat menarik minat pengunjung QBig sehingga semakin akrab dengan kuliner dan pariwisata Malaysia.

Terdiri dari lima bangunan utama yang dirancang sebagai pusat ritel power center pertama di Indonesia, QBig dirancang dengan konsep nearly zero energy building. Konsep ini diimplementasikan dalam tiga langkah utama. Pertama membangun kompleks ritel yang mendukung mikroiklim dengan dominasi area terbuka hijau. Kedua, mengurangi konsumsi energi dengan konsep arsitek yang hemat energi. Ketiga, menerapkan pemakaian energi terbarukan seperti panel surya yang mencapai 22,3 % dari total kebutuhan listrik bangunan. QBig juga mengurangi penggunaan energi fosil dengan mengoperasikan kendaran bertenaga listrik di dalam kawasan. (RO/Z-2)