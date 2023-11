Ada Piala Dunia U-17, TransJakarta Perpanjang Jam Operasional di 3 Rute

PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) melakukan perpanjangan pada sebanyak tiga layanan dalam rangka memeriahkan perhelatan Piala Dunia Sepak Bola FIFA U-17 yang berlangsung di Jakarta. Ketiga layanan tersebut ialah Stasiun LRT Pengangsaan Dua – JIS (12P), Juanda – JIS (14A) dan Tanjung Priok – Senen via JIS (14B). Kepala Departemen Humas dan CSR TransJakarta Wibowo menyampaikan, kebijakan tersebut menindaklanjuti Surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor e0160 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Penyediaan Layanan Bus TransJakarta Pendukung Rangkaian Kegiatan Acara Penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola FIFA U-17 Tahun 2023 di DKI Jakarta. “Ketiga layanan itu beroperasi mulai pukul 05.00 WIB hingga 23.00 WIB sebelumnya ketiga layanan itu melayani pukul 05.00 WIB – 22.00 WIB,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/11). Baca juga: Jadwal Piala Dunia U-17 Hari Ini, Inggris Vs Brasil dan Senegal Vs Jepang Perpanjangan jam operasional tersebut berlaku saat berlangsungnya pertandingan Piala Dunia U-17 di JIS pada 17 November, 18 November, 22 November, dan 24 November. Perpanjangan layanan ini, lanjut Wibowo, terimplementasi pada saat perhelatan FIFA World Cup U-17 yang berlokasi di Jakarta International Stadium (JIS). Baca juga: Lengkap! Jadwal Piala Dunia U-17 2023 dan Pembagian Grup “Memudahkan dan memfasilitasi penonton untuk kembali ke kediaman masing-masing setelah pertandingan selesai dengan moda transportasi publik yang aman dan nyaman,” katanya. (Z-10)

PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) melakukan perpanjangan pada sebanyak tiga layanan dalam rangka memeriahkan perhelatan Piala Dunia Sepak Bola FIFA U-17 yang berlangsung di Jakarta. Ketiga layanan tersebut ialah Stasiun LRT Pengangsaan Dua – JIS (12P), Juanda – JIS (14A) dan Tanjung Priok – Senen via JIS (14B).

Kepala Departemen Humas dan CSR TransJakarta Wibowo menyampaikan, kebijakan tersebut menindaklanjuti Surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor e0160 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Penyediaan Layanan Bus TransJakarta Pendukung Rangkaian Kegiatan Acara Penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola FIFA U-17 Tahun 2023 di DKI Jakarta.

“Ketiga layanan itu beroperasi mulai pukul 05.00 WIB hingga 23.00 WIB sebelumnya ketiga layanan itu melayani pukul 05.00 WIB – 22.00 WIB,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/11).

Perpanjangan jam operasional tersebut berlaku saat berlangsungnya pertandingan Piala Dunia U-17 di JIS pada 17 November, 18 November, 22 November, dan 24 November.

Perpanjangan layanan ini, lanjut Wibowo, terimplementasi pada saat perhelatan FIFA World Cup U-17 yang berlokasi di Jakarta International Stadium (JIS).

“Memudahkan dan memfasilitasi penonton untuk kembali ke kediaman masing-masing setelah pertandingan selesai dengan moda transportasi publik yang aman dan nyaman,” katanya. (Z-10)