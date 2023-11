Jadi Ketua IAS, Wamenhan Herindra Ajak Alumni Gelar Beragam Aktivitas

WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI (Purn), M. Herindra, terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni SMAN 8 Jakarta atau Smandel (IAS) periode 2023-2027 dalam forum Musyawarah Besar (Mubes) IAS ke-IV yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu (5/11). Usai ditetapkan sebagai Ketua IAS 2023-2027, Herindra yang alumni Smandel 1983 menyatakan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh alumni SMAN 8 Jakarta untuk memimpin selama empat tahun ke depan. “Saya akan berbuat yang terbaik bagi IAS sehingga ikatan alumni kita bermanfaat bagi keluarga besar alumni, sekolah, dan juga masyarakat umum,” ujar Herindra dalam keterangan pers, Senin (13/12), Baca juga: Calon Ketum Alumni Smandel, Wamenhan: Kolaborasi Lintas Generasi Kunci Kemajuan Ketua terpilih M.Herindra mengajak seluruh alumni untuk kolaborasi dalam melakukan berbagai aktivitas ikatan alumni. "Sebab sekarang kita tidak bisa jalan sendiri, melainkan harus menjalin kerja sama yang saling menguntungkan.Karena itu kolaborasi jadi kunci untuk mencapai tujuan bersama," kata Herindra. Tingkatkan Branding Sekolah “Mari kita besarkan Ikatan Alumni Smandel dan mari kita tingkatkan branding sekolah kita tercinta, SMAN 8 Jakarta yang telah mendidik kita seperti sekarang ini,” ajak Herindra disambut tepuk tangan peserta Mubes IAS. Herindra menerima tongkat kepemimpinan dari Ketua IAS sebelumnya, Sigit Winarto yang hadir dan sebelumnya dalam forum Mubes IV ini, memberikan Laporan Pertanggujawaban (LPJ) yang kemudian diterima oleh seluruh peserta Mubes. Baca juga: IKA Unpad Ajak Alumni Ikut Berperan dalam Pembangunan IKN Mubes IV IAS ini berlangsung sehari penuh dengan agenda pokok pembacaan LPJ kepengurusan IAS periode 2019-2023, lalu penegasan Pengurus IAS periode 2019-2023 demisioner, dan pembahasan program kerja dan perubahan AD/ART IAS. Untuk efektivitas Mubes, peserta dibagi tiga komisi yaitu Komisi A (Program dan Kelengkapan Organisasi) Komisi B (AD/ART, dan Komis C yang membahas rekomendasi Mubes bagi pemangku kepentingan dan puncak Mubes IV ini, pemilihan dan sekaligus penetapan Ketua IAS periode 2023-2027. Networking Night dan Duduk Bareng Panitia Mubes IV IAS yakni Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) telah mempersiapkan hajatan ini dengan merangkaikan acara yang menarik sebelum pelaksanaan Mubes. Acara pertama adalah “Smandel Alumni Networking Night: The Story Of Legacy” digelar di Terrace Senayan, Jakarta,19 September 2023. Sejumlah Chief Executive Officer (CEO) perusahaan besar di Tanah Air akan tampil bersama. Mereka akan berbicara tentang karier, peluang usaha, dan kolaborasi yang saling menguntungkan demi kemajuan bersama. Baca juga: Charity Golf Tournament Jadi Ajang Silaturahmi Alumni SMAN 1 Padang Para CEO yang yang juga alumni SMAN 8 dan tampil, di acara ini yakni Salman Subakat, CEO Paragon (Smandel98), Tubagus Rahmad, CEO Loket.com (Smandel93), Ratu Tisha, Wakil Ketua Umum PSSI (Smandel 03) Sati Rasuanto, CEO VIDA (Smandel95), Mesty Ariotedjo, Dokter Anak, CEO Tentang Anak (Smandel 07), dan Natali Ardianto, Co-founder Tiket.com (Smandel 99). Acara kedua sebelum Mubes adalah ‘Duduk Bareng Kandidat dan Alumni” yang digelar di Financial Hall, Sudirman, Jakarta pada Minggu 5 November 2023. Pada sesi pertama talkshow, presenter Liputan 6 yang juga alumni SMAN 8, Risca Andalina, memimpin Duduk Bareng dengan panelis Anggota DPR Taufik Basari atau Tobas, alumni 1995, CEO Maxima, Ivan Ahda, alumni 2003, dan Captain Smandel Runners, M. Kamaluddin, alumni 1995. Ketua SC Mubes IV IAS, Suradi, Smandel 82 mengatakan, rangkaian acara Mubes dan puncak penyelenggaraan Mubes IV IAS tak lain proses dan tradisi demokrasi di lingkungan alumni Smandel, baik dalam meilih Ketua maupun proses memilih majelis pertaimbangan alumni. “Saya bersyukur, rangaian acara dan puncak acara Mubes berlangsung lancar dan partisipasi alumni dari seluruh angkatan juga sangat tinggi. (RO/S-4)

WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI (Purn), M. Herindra, terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni SMAN 8 Jakarta atau Smandel (IAS) periode 2023-2027 dalam forum Musyawarah Besar (Mubes) IAS ke-IV yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu (5/11).

Usai ditetapkan sebagai Ketua IAS 2023-2027, Herindra yang alumni Smandel 1983 menyatakan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh alumni SMAN 8 Jakarta untuk memimpin selama empat tahun ke depan.

“Saya akan berbuat yang terbaik bagi IAS sehingga ikatan alumni kita bermanfaat bagi keluarga besar alumni, sekolah, dan juga masyarakat umum,” ujar Herindra dalam keterangan pers, Senin (13/12),

Ketua terpilih M.Herindra mengajak seluruh alumni untuk kolaborasi dalam melakukan berbagai aktivitas ikatan alumni.

"Sebab sekarang kita tidak bisa jalan sendiri, melainkan harus menjalin kerja sama yang saling menguntungkan.Karena itu kolaborasi jadi kunci untuk mencapai tujuan bersama," kata Herindra.

Tingkatkan Branding Sekolah

“Mari kita besarkan Ikatan Alumni Smandel dan mari kita tingkatkan branding sekolah kita tercinta, SMAN 8 Jakarta yang telah mendidik kita seperti sekarang ini,” ajak Herindra disambut tepuk tangan peserta Mubes IAS.

Herindra menerima tongkat kepemimpinan dari Ketua IAS sebelumnya, Sigit Winarto yang hadir dan sebelumnya dalam forum Mubes IV ini, memberikan Laporan Pertanggujawaban (LPJ) yang kemudian diterima oleh seluruh peserta Mubes.

Mubes IV IAS ini berlangsung sehari penuh dengan agenda pokok pembacaan LPJ kepengurusan IAS periode 2019-2023, lalu penegasan Pengurus IAS periode 2019-2023 demisioner, dan pembahasan program kerja dan perubahan AD/ART IAS.

Untuk efektivitas Mubes, peserta dibagi tiga komisi yaitu Komisi A (Program dan Kelengkapan Organisasi) Komisi B (AD/ART, dan Komis C yang membahas rekomendasi Mubes bagi pemangku kepentingan dan puncak Mubes IV ini, pemilihan dan sekaligus penetapan Ketua IAS periode 2023-2027.

Networking Night dan Duduk Bareng

Panitia Mubes IV IAS yakni Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) telah mempersiapkan hajatan ini dengan merangkaikan acara yang menarik sebelum pelaksanaan Mubes.

Acara pertama adalah “Smandel Alumni Networking Night: The Story Of Legacy” digelar di Terrace Senayan, Jakarta,19 September 2023.

Sejumlah Chief Executive Officer (CEO) perusahaan besar di Tanah Air akan tampil bersama. Mereka akan berbicara tentang karier, peluang usaha, dan kolaborasi yang saling menguntungkan demi kemajuan bersama.

Para CEO yang yang juga alumni SMAN 8 dan tampil, di acara ini yakni Salman Subakat, CEO Paragon (Smandel98), Tubagus Rahmad, CEO Loket.com (Smandel93), Ratu Tisha, Wakil Ketua Umum PSSI (Smandel 03) Sati Rasuanto, CEO VIDA (Smandel95), Mesty Ariotedjo, Dokter Anak, CEO Tentang Anak (Smandel 07), dan Natali Ardianto, Co-founder Tiket.com (Smandel 99).

Acara kedua sebelum Mubes adalah ‘Duduk Bareng Kandidat dan Alumni” yang digelar di Financial Hall, Sudirman, Jakarta pada Minggu 5 November 2023.

Pada sesi pertama talkshow, presenter Liputan 6 yang juga alumni SMAN 8, Risca Andalina, memimpin Duduk Bareng dengan panelis Anggota DPR Taufik Basari atau Tobas, alumni 1995, CEO Maxima, Ivan Ahda, alumni 2003, dan Captain Smandel Runners, M. Kamaluddin, alumni 1995.

Ketua SC Mubes IV IAS, Suradi, Smandel 82 mengatakan, rangkaian acara Mubes dan puncak penyelenggaraan Mubes IV IAS tak lain proses dan tradisi demokrasi di lingkungan alumni Smandel, baik dalam meilih Ketua maupun proses memilih majelis pertaimbangan alumni.

“Saya bersyukur, rangaian acara dan puncak acara Mubes berlangsung lancar dan partisipasi alumni dari seluruh angkatan juga sangat tinggi. (RO/S-4)