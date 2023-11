Kondisi Stadion JIS Dipuji Kontestan Piala Dunia U-17

JAKARTA International Stadium (JIS) yang menjadi venue pertandingan Grup C dan Grup E Piala Dunia U-17 2023 banjir pujian. Setelah pertandingan perdana Grup C, tim-tim yang berlaga di stadion ini memberikan apresiasi tinggi terutama untuk lapangan dan dukungan suporter. Pelatih Timnas Kaledonia Baru U-17 Leonardo Lopez mengatakan kekalahan telak timnya 0-10 dari Inggris murni karena kondisi fisik pemainnya dan bukan karena kondisi lain seperti lapangan. Dia menilai kondisi lapangan dan rumput di JIS sangat bagus. Bahkan dirinya mengharapkan di Kaledonia Baru bisa memiliki lapangan seperti di JIS untuk mereka berlatih. "Tidak ada masalah dengan lapangan. Lapangan ini sudah baik bagi kami. Jika ada lapangan seperti ini di Kaledonia Baru untuk kami bertanding setiap pekan, tentu akan sangat baik untuk melatih fisik pemain," tuturnya. Baca juga: Garuda Muda Siap Lakoni Pertandingan Melawan Panama Hal serupa pun diungkapkan oleh pelatih Timnas Inggris U-17 Ryan Garry yang menyebutkan kondisi stadion terbilang megah dengan kapasitas besar dan kondisi lapangan bagus. Kondisi JIS membuat pemainnya sangat bersemangat saat bertanding di laga pertama mereka di Grup C. "Saya pikir semua pasti tahu dalam konteks pertandingan pertama. Kami melihat ini arena yang bagus. Membuat para pemain sangat bersemangat bermain dan saya pikir mereka melakukan itu dengan baik," kata Ryan. Baca juga: Spanyol dan Mali Berebut Dukungan Publik Solo Pelatih Timnas Iran U-17 Hossein Abdi menyoroti tentang dukungan penonton. Menurutnya, selain kinerja bagus 11 pemainnya di lapangan, dukungan penonton menjadi penyemangat mereka. "Kemenangan ini juga berkat dukungan penonton. Saya sangat mencintai mereka. Mereka penonton sangat antusias dan Indonesia negara yang saya sangat hormati. Saya mengangkat kedua tangan saya untuk menghormati mereka (dia melakukannya sembari membungkukkan badan). Sepanjang pertandingan mereka memberikan dukungan, bahkan ketika skor kami tertinggal. Mereka pemain ke-12 kami," papar Hossain. (Z-2)

