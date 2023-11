UP PKB Pulogadung Penyelenggara Pengujian Kendaraan Bermotor Terbaik

UNIT Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Pulogadung, Jakarta, mendapatkan penghargaan sebagai Penyelenggara Pengujian Kendaraan Bermotor Terbaik I yang diberikan Kementerian Perhubungan. Acara pemberian penghargaan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/11/2023). Penghargaan diberikan langsung Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno kepada Kepala UP PKB Pulogadung Edy Sufa'at. Hendro Sugiatno menyampaikan, teknologi transportasi publik ke depan berkembang dengan pesat dan hal ini menjadi tantangan bagi aparatur pemerintah untuk bisa mengikutinya dengan menyesuaikan terhadap peraturan yang ada. "Kita juga dituntut memiliki kesiapan dan kemampuan sumber SDM yang terbaik. Karenanya, kami berharap Rakornis ini menjadi sarana memperbaharui informasi dan untuk meningkatkan kemampuan kita semua," kata Hendro dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat bertema Kolaborasi Kebijakan Untuk Transportasi Darat Yang Inklusif dan Berkelanjutan. Baca juga: Polisi Buru Pelaku Tawuran Antar Kelompok di Gang T Johar Baru Kepala UP PKB Pulogadung Edy Sufa'at mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Menurutnya, ini merupakan bentuk tantangan ke depan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor. "Penghargaan ini sebagai wujud tantangan bagi kita ke depan supaya kita melakukan yang terbaik dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, baik dari segi SDM maupun lainnya," ucap Edy. Dalam Rakornis Bidang Perhubungan Darat itu juga dibahas sejumlah persiapan penting menghadapi Persiapan Pelaksanaan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2023/2024. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginstruksikan jajarannya untuk mempersiapkan angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024 dengan baik. "Skenario pengaturan lalu lintas harus dipersiapkan lebih baik, agar masyarakat yang pulang kampung atau berwisata tetap aman dan mendapatkan pelayanan yang memadai," ujar Menhub melalui daring dalam acara tersebut. Baca juga: Warga Eks Kampung Bayam yang Direlokasi ke Rusun Nagrak Bertambah Sejumlah isu yang dibahas antara lain implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Penajaman Ketatalaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; dan Pembahasan Organisasi dan Tata Kerja, Diskusi Advokasi Hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan serta Diskusi terkait Manajemen Konstruksi. Kementerian Perhubungan memberikan penghargaan dengan beberapa kategori. Untuk kategori Pemerintah Daerah Dengan Kontribusi Pemberian Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Terbaik diberikan kepada Kota Semarang, DI Yogyakarta, Kota Pekanbaru, Kota Padang, dan Aceh. Sedangkan untuk Penyelenggara Pengujian Kendaraan Bermotor Terbaik diberikan kepada UPUBKB Pulogadung, DKI Jakarta, UPUBKB Kota Tangerang, dan UPUBKB Tandes Kota Surabaya. (RO/Z-2)

