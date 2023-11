Diamond Supermarket Siap Hadir Jadi Pelengkap Revo Mall Bekasi

PT. Farpoint adalah salah satu developer terkemuka yang merupakan bagian dari Gunung Sewu Group dengan lebih dari 30 tahun pengalaman dalam pengembangan dan manajemen aset properti perkantoran, residensial, komersial, hospitality, dan ritel. Menghadirkan Revo Mall Bekasi sebagai "The Urban Hub Mall* yaitu destinasi yang terkoneksi langsung dengan Light Rail Transit (LRT) dan menjadi titik hubung untuk moda transportasi di Bekasi Barat. Sebagai satu-satunya mal yang terkoneksi langsung dengan stasiun LRT, Revo Mall terus menggandeng tenant-tenant strategis yang dibutuhkan warga Bekasi dan sekitarnya. Baca juga: Sejumlah Tenant Siap Bergabung dengan Kawasan Menara Jakarta Vincent C. Soegijanto selaku CEO PT. Farpoint mengatakan,"Salah satu tenant penting yang sudah dinanti-nantikan adalah supermarket." "Menjawab hal tersebut kami menghadirkan Diamond Supermarket sebagai supermarket terlengkap dengan harga teriangkau di Bekasi dengan luas lebih dari 9.000 meter persegi di Revo Mall," kata Vincent dalam keterangan, Kamis (9/11). Baca juga: Manjakan Konsumen, OPPO Experience Store Hadir di Pusat Perbelanjaan Diamond Supermarket yang sudah berdiri 36 tahun telah memiliki banyak pelanggan setia, dikenal karena kelengkapan produkya dengan lebih dari 45.000 item yang terbagi di area produk segar, kebutuhan rumah tangga, restoran dan area BBQ, gerai telor, purchase with purchase (PWP) hingga area untuk tenant mitra dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Baca juga: Di Tengah Pandemi, Pengembang Tawarkan Gedung Ramah Lingkungan "Secara khusus Diamond juga akan menghadirkan konsep Muslim Food Street & Restoran halal dengan menu khas olahan kambing, lamien, kebab, dan lainnya. Diamond Supermarket akan mulai beroperasi pada bulan Maret 2024 di Revo Mall," kata Benny Lucman selaku Presiden Direktur PT. Kage Dwijaya. Sementara itu, Elisabeth Tania sebagai Head of Retail Business PT. Farpoint menambahkan bahwa Revo Mall juga mengembangkan Serambi Rasa sebagai area food & beverage baru untuk melengkapi restoran-restoran yang sudah beroperasi saat ini akan mulai beroperasi pada bulan Juni 2024. Revo juga memberikan hadiah dengan pengundian 1 buah unit mobil Hyundai Stargazer bagi member setia Revo Plus pada 27Juli 2024. (RO/S-4)

