Heru Budi Sebut JIS Sudah Siap Jadi Lokasi Piala Dunia U-17

PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono memastikan Jakarta International Stadium (JIS) siap menggelar Piala Dunia U-17. Renovasi pun sudah selesai dikerjakan.

“Sudah (selesai renovasi), sudah siap (digunakan untuk Piala Dunia U-17),” ucapnya kepada awak media, Rabu (8/11).

Sebagai informasi, gelaran Piala Dunia U-17 bakal dimulai pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang.

Pesta sepak bola kelompok umur ini dilaksanakan di empat stadion, yaitu JIS, Gelora Bung Tomo (Jawa Timur), Stadion Si Jalak Harupat (Jawa Barat), dan Stadion Manahan (Jawa Tengah).

Laga pembuka dan opening ceremony menurut rencana bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Sedangkan partai final sekaligus closing ceremony menurut rencana akan diselenggarakan di Stadion Manahan.

Dari kalender pertandingan yang dirilis FIFA, JIS bakal menggelar 16 pertandingan dari babak penyisihan grup hingga perempat final.

Heru pun memastikan, JIS siap menyambut para penggila sepak bola dari seluruh dunia tersebut.

“Iya JIS tinggal digunakan saja,” tuturnya.

Berikut jadwal pertandingan Piala Dunia U-17 di JIS.

Jadwal Pertandingan Piala Dunia U-17 di JIS

1. 11 November

Kaledonia Baru vs Inggris / 16.00 WIB

Brasil vs Iran / 19.00 WIB

2. 12 November

Prancis vs Burkina Faso / 16.00 WIB

Korea Selatan vs Amerika Serikat / 19.00 WIB

3. 14 November

Brasil vs Kaledonia Baru / 16.00 WIB

Inggris vs Iran / 19.00 WIB

4. 15 November

Amerika Serikat vs Burkina Faso / 16.00 WIB

Prancis vs Korea Selatan / 19.00 WIB

5. 17 November

Polandia vs Argentina / 16.00 WIB

Inggris vs Brasil / 19.00 WIB

6. 18 November

Jerman vs Venezuela / 16.00 WIB

Amerika Serikat vs Prancis / 19.00 WIB

7. 22 November

Babak 16 besar: Juara Grup C vs Peringkat 3 Grup A/B/F (15.30 WIB)

Babak 16 Besar: Juara Grup E vs Runner-up Grup D (19.00 WIB)

8. 24 November

Perempat final: 15.30 WIB

Perempat final: 19.00 WIB

