Pizza E Birra Siapkan Tempat Nonton Bareng Terbaru di Kemang

Pizza E Birra yang merupakan naungan Ismaya Group meresmikan pembukaan outlet ke-12 yang terletak di Avenue of the Stars, Lippo Mall Kemang.

Terletak di area strategis di pusat perbelanjaan, mereka hadir sebagai destinasi utama untuk hangout dan bagi para pecinta olahraga yang ingin menikmati "nobar" seperti EPL, World Cup, dan masih banyak lagi.

Uniknya, dengan keberadaan Pizza E Birra di lantai yang memiliki area duduk publik sendiri di Avenue of the Stars, Pizza E Birra sediakan pizza per potong dan bisa langsung dimakan di tempat atau untuk dibawa pulang. Ini memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk menikmati variasi pizza yang lezat sesuai selera mereka.

Ananda Soebandono, selaku Marketing Manager Pizza E Birra, mengungkapkan, "Kami sangat antusias dengan pembukaan outlet baru kami. Ini bukan hanya tentang sajian lezat, tapi juga tentang menciptakan ruang nyaman bagi semua pelanggan untuk menikmati momen santai mereka dengan santapan yang istimewa. Di siang hari, tempat ini menjadi tempat makan keluarga, sementara di malam hari menjadi tempat untuk berkumpul sambil menikmati pertandingan olahraga yang mengasyikkan. Yang terdekat adalah pertandingan U-17, Indonesia melawan Ekuador pada Jumat (10/11)," kata dia.

Selain pizzza, mereka juga menyajikan New York Style Pizza, El Diablo wings yang terkenal rasa sensasi pedasnya, dan giant pizza berukuran 44 sentimeter untuk dinikmati bersama.

Diharapkan Ananda, tempat ini akan menjadi destinasi favorit bagi pecinta kuliner, fans olahraga dan semua orang yang menginginkan suasana yang seru dan penuh kebersamaan dengan teman-teman dan juga keluarga. Untuk itu, tempat ini ditata sangat menarik dengan elemen dekorasi pizza dan minuman favorit yang mendominasi atmosfernya serta layar televisi yang menampilkan berbagai pertandingan. (B-4)