Transjakarta Tambah Rute Baru Mikrotrans Jeruk Purut ke Kebayoran Lama

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengoperasikan sebanyak 20 unit Mikrotrans. Keseluruhan armada itu akan dioperasikan untuk layanan baru Mikrotrans dengan rute Jeruk Purut – Kebayoran Lama (JAK93).

“Rute baru ini efektif melayani masyarakat mulai Jumat, 27 Oktober 2023,” ujar Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Wibowo di Jakarta, Kamis (26/10).

Adapun. Layanan Mikrotrans JAK93 terintegrasi dengan layanan Transjakarta antara lain Pesanggrahan – Blok M (1C), Pondok Labu – Blok M (1E), Bintaro – Blok M (1E), Joglo – Blok M (8D), Rempoa – Blok M (1Q), Bintaro – Blo M (8E), Ciputat – CSW (S21), Ragunan – Blok M – via Kemang (6N), Senen – Lebak Bulus (6H), Pasar Minggu – Velbak (6T), Kampung Rambutan – Lebak Bulus (7A) dan Universitas Indonesia – Lebak Bulus (D21).

Bowo mengatakan layanan Mikrotrans rute Jeruk Purut – Kebayoran Lama (JAK93) menambah total layanan Mikrotrans menjadi 94. Untuk di Jakarta Selatan terdapat 23 rute Mikrotrans.

Layanan Mikrotrans rute Jeruk Purut – Kebayoran Lama (JAK93) memiliki panjang lintasan rute sepanjang 32,1 km dengan 51 titik pemberhentian untuk arah Kebayoran Lama dan arah sebaliknya dengan total 54 titik pemberhentian.

Mikrotrans rute Jeruk Purut – Kebayoran Lama (JAK93) kata Wibowo, akan melayani masyarakat setiap hari mulai pukul 05.00 – 22.00 WIB.

Untuk menikmati layanan ini, masyarakat tetap diwajibkan untuk melekuka tap in dan tap out menggunakkan Kartu Uang Elektronik (KUE) pada alat Tap on Bus (TOB) yang ada di armada Mikrotrans dengan tarif Rp0 atau gratis.

Sebelumnya, Transjakarta juga mengoperasikan layanan Mikrotrans terbaru dengan rute Terminal Lebak Bulus – Terminal Pasar Minggu (JAK 95) pada Senin (23/10). (Z-4)